Pour les fêtes de Pâques, les éditions Flammarion, présente un recueil adorable, Petites histoires du Père Castor pour Pâques, paru en mars 2023. Un livre qui regroupe onze histoires, autour des thèmes du printemps, de poules, de Pâques, de lapins…

C’est par un sommaire très complet et plutôt bien construit, que débute l’ouvrage. Ainsi, la première histoire est à découvrir et lire, celle du Premier Œuf de Pâques. Un récit de Zemanel, illustré par Amélie Dufour, dans lequel Poulette, caquette, de sa plus belle voix, dans la basse-cour. La poule blanche vient de pondre son premier œuf ! C’est un véritable bonheur pour elle. Elle le glisse sous son aile et court vite, pour trotter hors du poulailler. Mais la poule court si vite qu’il glisse et tombe dans la mare aux cochons. Il est maintenant couvert de boue ! Poulette le ramasse rapidement et le remet sous son aile. Elle repart aussitôt en courant…

Le recueil présente onze histoires autour des poules, des œufs, de Pâques et des lapins, pour célébrer cette fête, autrement qu’avec des chocolats. Ainsi, ce volume, d’attendre l’arrivée des cloches, avec des récits plaisants, touchants et amusants. Il est proposé, ici, de passer un moment privilégié, au calme, avec un enfant, en racontant une histoire, qui marquera plus ou moins. Un moment de découverte, un échange, plein de tendresse, qui s’adapte aussi à l’âge des enfants, et au temps accordé à la lecture. En effet, deux index, à la fin du livre, présentent les histoires par âge et par temps de lecture. Un index de plus vient proposer des thématiques.

Petites histoires du Père Castor pour Pâques est un recueil, des éditions Flammarion, qui propose d’attendre les cloques de Pâques, dans la lecture. Des moments de découvertes et de partages, qui plairont autant aux enfants qu’aux adultes !

