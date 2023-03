Haba – De superbes jouets en bois pour les tout-petits

Haba fait partie de nos marques de jouets en bois préférées. Et on s’est dit que ce serait sympa de vous présenter un top 3 de nos favoris du moment destinés aux enfants à partir de l’âge d’un an. Alors si vous êtes à la recherche d’un cadeau durable et intemporel à offrir, vous êtes au bon endroit.

Haba : un choix incroyable de jouets de bois

Il est vrai que lorsqu’on se rend sur la boutique en ligne d’Haba, on peut rapidement être perdu ou tenter de tout acheter. Surtout, n’hésitez pas filtrer du côté des jeux et jouets de bois pour avoir un aperçu par âge de ce que la marque propose.

Les puzzles en bois : le cadeau indémodable

Les puzzles en bois font partie de ces cadeaux indémodables que l’on peut offrir à un bébé qui commence à manipuler les objets. Cela permet de solliciter sa motricité, de l’éveiller aux formes et aux couleurs. Et ce, dans plusieurs thématiques, notamment celle des animaux qui aura toujours la cote.

Les jeux cités sont disponibles ICI.

Le puzzle à encastrer « Animaux Sauvages »

Le puzzle d’encastrement « Animaux Sauvages » nous a tout de suite séduit par son univers. Les enfants vont retrouver 4 planches en bois, chacune illustrée d’un animal de la jungle : l’éléphant, le lion, la girafe et des singes adorables. Les petits seront pressés de manipuler chaque pièce pour résoudre chaque puzzle. On les invite à identifier les couleurs, à associer les pièces aux bonnes formes et bien sûr à les disposer au bon endroit. L’autre force de ces puzzles, c’est qu’ils sont évolutifs. Les plus grands seront ravis de retrouver une pièce en forme de chiffre sur chacune des planches. Ils s’amuseront à compter chaque encoche afin de déposer le bon chiffre, de 1 à 5, sur l’encastrement en question.

Son prix : 27.99 €

Les jouets en bois musicaux

Ah la musique ! Les enfants adorent la musique, plus encore, ils aiment jouer de la musique. Ils sont fascinés par les instruments et adorent avoir des jouets musicaux entre les mains (pour le plus grand plaisir des parents).

Le coffret musical Léo le lion

Et parmi ceux que nous vous conseillons, il y a le coffret musical Léo le lion. Il suffit de regarder ce jeu pour avoir envie de l’offrir. Il se compose d’un tambour en forme de lion avec lequel les enfants vont beaucoup s’amuser puisqu’il est 3 en 1. Soit, un tambour qui joue également le rôle d’un hochet à bruit de billes et qui contient également une crinière à faire cliqueter. Et ce n’est pas tout ! Les enfants pourront également faire des castagnettes et s’amuser avec deux cubes sonores. Soit, un jeu parfait pour les stimuler, les inviter à reconnaître de nouveaux sons et pourquoi pas, danser en rythme. Haba à bien sûr pensé aux petites mains en créant ce jeu clairement à la portée des enfants à partir de 2 ans. L’univers est juste adorable, la bouille du lion, les couleurs, tout est parfait.

Son prix : 42.99 €

Les jeux en bois à empiler

Au même titre que les précédents jeux en bois, ceux à empiler rencontrent toujours autant de succès auprès des tout-petits. Ludiques, ils vont aussi permettent aux enfants de faire preuve de précision tout en s’amusant.

Le jeu à empiler 3D pompiers

Pin pon, pin pon ! Attention, les pompiers arrivent ! À l’aide de 6 cartes modèles, les enfants vont se laisser guider et empiler chaque élément glissé dans le kit en faisant preuve de dextérité. Bien sûr, ils pourront tout à fait improviser une scène, et ainsi faire parler leur imagination. Le but étant de stimuler leur motricité autour d’une thématique qui les parle et leur donne envie de se prêter au jeu. Une fois encore, l’univers est adorable, bien pensé, clairement à leur portée. Le défi de l’empilage 3d est intéressant, car cela va les forcer à se concentrer. Et puis, le jeu de tenir l’équilibre ou de voir les pièces s’effondrer est quelque chose qui les amuse beaucoup.

Voici donc pour notre top 3 des jeux et jouets en bois d’Haba pour les tout-petits. Sachez tout de même que les plus grands ne seront pas en reste, puisque la marque propose des jeux d’assemblage, de constructions classiques, et bien d’autres à découvrir.