Michel Lecocq à la Librairie Le Pic Vert à Fuveau

La chaleureuse librairie Le Pic Vert accueille, un talentueux auteur local cede 10h à 18h (avec une coupure de 12h30 à 15h) pour une séance de dédicaces placée sous le signe du roman noir. Si vous aimez la littérature, les histoires bien ficelées, l’ambiance détendue et sympathique distillée avec humour par, le propriétaire des lieux, c’est bien là que nous vous conseillons de vous rendre pour un rendez-vous littéraire passionnant. L’évènement est co-réalisé avec l’Association Unissons , un gage supplémentaire de qualité.

Quelques mots sur Michel Lecocq :

Michel LECOCQ, technicien de laboratoire de profession, est un artiste photographe et romancier né à Saint-Dizier en 1969, accessoirement moniteur de plongée, breveté d’état.

Il a commencé à réaliser des images en 1998. Il a eu la chance de pouvoir exposer à maintes reprises au cours des années 2010 – 2020, une quarantaine d’expos en France et ailleurs, en Belgique, Suisse, Émirats arabes unis et Portugal. Il a créé, en janvier 2011, avec sa femme, Isabelle, le laboratoire d’impression fine-art « Tirage-Art » unique dans le Var. Enfin, certaines de ses images sont cotées sur la plate-forme internationale de l’art « Artprice » depuis novembre 2018.

Il se consacre aujourd’hui davantage à l’écriture avec la reprise actuelle de son premier roman jamais édité, terminé en 2015 et la réalisation d’une seconde œuvre, « Orvide », sortie en février 2019. Des thrillers, ou plutôt, comme il aime à le dire, des romans noirs. En effet, il aime à sonder l’âme humaine. Son écriture s’inspire bien souvent de l’actualité, grande ou petite, et surtout de l’Histoire. Elles représentent les fondations. À lui ensuite de voir où le conduit son inspiration lorsqu’il énonce la règle, point de départ de toute fiction : « Et si … ».

Les romans de Michel Lecocq publiés chez Alter Real Suspense :

Pire que tout :

Si seulement Absalou n’avait pas rencontré Leroy, si Samuel n’avait pas roulé trop vite sur cette route de campagne tortueuse, et si Briet et Leo n’avaient pas conservé cette pâle photographie venue de nulle part, tout ceci ne serait pas arrivé. Quoique peut-être si, en fait…

Quel lien existe-t-il entre des meurtres atroces commis à Marseille, un terrible accident de la route, une vieille photographie et une inquiétante société pharmaceutique implantée sur le campus de Luminy ? A priori, rien. Mais le détective Léopold Camaert s’interroge et suit plusieurs pistes. Ses doutes sont contagieux, car Briet, sa secrétaire et amie, profite de ses vacances pour enquêter de son côté sur la mystérieuse photo.

Ce qui est sûr, c’est qu’ils n’auraient jamais pu imaginer ce qui les attendait !

Et si le pire restait à venir ?

Un thriller angoissant et très bien ficelé, avec une intrigue foisonnante de rebondissements inattendus.

Haïku Noir :

« WAUTERS N’A PAS TUÉ POUR PREUVE LA GRANGE ROUTE 97 »

Une lettre anonyme pousse John Connolly, capitaine de police aguerri, à rouvrir une affaire classée. Et si Tom Wauters, condamné à la perpétuité, était innocent du crime horrible dont on l’accuse ? John fait appel à une pointure pour l’aider dans son enquête : Franck Tcheraghastshian, un comportementaliste de génie, dépressif et accroc aux médocs. Un choix critiquable que personne ne comprend. Mais Franck se prend au jeu et se lance sur les traces du tueur. Obsédé par cette affaire, sourd à tous les signaux d’alerte, il suit un chemin pavé de sang. Et réveille des monstres tapis dans l’ombre…

Un thriller noir brillamment construit !

Librairie Le Pic Vert 14 Bd Emile Loubet, 13710 Fuveau