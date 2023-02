Dominique Barte en dédicace à la Librairie Le Pic Vert à Fuveau

Fuveau, la librairie Florent Alfornel vous accueille avec tout son capital sympathie et vous prodigue des conseils de lecture pointus et pertinents. Nichée dans le centre ville du magnifique village provençal, la librairie Le Pic Vert est un hâvre de paix et de culture. Son charmant et pétillant propriétairevous accueille avec tout son capital sympathie et vous prodigue des conseils de lecture pointus et pertinents.

Le Pic Vert propose ce samedi 18 février 2023 de 10h à 18h (avec une coupure entre midi et deux) une séance de dédicace d'une talentueuse auteure de la région : Dominique Barte. En lien avec l'association d'aide à la création artistique Unissons

Quelques mots sur l’auteure :

Originaire du Nord de la France, sa famille déménage à Marseille alors qu’elle n’est encore qu’une enfant. Dominique aimera immédiatement sa Provence d’adoption, tout en conservant un attachement particulier pour le Plat Pays qui fut le sien.

Passionnée de littérature, d’Histoire et d’Histoire de l’Art, elle s’oriente vers une carrière de Guide Conférencière qui la maintient au contact de cultures variées. Elle s’immerge dans les recherches pour préparer ses visites, maîtriser ses sujets et partager avec ses visiteurs son enthousiasme et sa fascination pour le patrimoine français.

Après la lecture, est venue l’écriture. Quand le décès brutal de sa meilleure amie la laisse désemparée, elle se consacre à l’invention d’une histoire basée sur des légendes provençales et qui se déroule durant une période qu’elle connait bien : le XIV° siècle, quand les Papes s’installèrent en Avignon. Elle suit ce fil conducteur bourré de nœuds : la vraie Histoire, pour y intégrer sa quête d’une relique disparue.

Après le succès de son premier ouvrage L’Héritage, paru en 2017, poussée par ses lecteurs qui voulaient persévérer dans la quête de la relique et continuer le voyage de ses Protecteurs, elle a publié dans la même série, deux tomes supplémentaires (Le Partage, en 2018 et L’ombre du Cerf en 2020) qui se déroulent à des périodes différentes, dans des régions différentes et qui peuvent être lus séparément.

Avec son dernier ouvrage EMPREINTE MORTELLE, Dominique change de registre en offrant à ses lecteurs un roman policier se déroulant en Ardèche, dans le monde mystérieux des Grottes Ornées par nos ancêtres du Paléolithique… avec une bonne part d’Histoire, bien entendu !

Dernièrement, poussée par l’engouement des lecteurs pour la Préhistoire et l’ouverture de la réplique de la Grotte Cosquer à Marseille, Dominique s’adresse désormais aux enfants dès 5 ans avec des ouvrages interactifs dans une nouvelle série : « Les Enfants de la Préhistoire ».