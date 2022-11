Dominique Guenin en dédicace à la Librairie le Pic Vert de Fuveau

Le Samedi 19 novembre 2022, la chaleureuse Librairie le Pic Vert de Fuveau accueillera la talentueuse auteure Dominique Guenin. La séance de dédicaces aura lieu dans ce lieu magique dédié à la littérature et aux jeux de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30. Le maître des lieux, Florent Alfornel sera heureux de vous conseiller avec toute la finesse et la passion qui l’animent pour son métier de libraire. Pour préparer vos cadeaux de Noël, pensez à offrir un cadeau unique : un livre dédicacé. A la Librairie Le Pic vert, vous plongerez samedi dans l’univers littéraire de Dominique Guenin, qui propose des livres aux genres très différents : de la poésie à la littérature jeunesse, en passant par la fantasy et le thriller historique.

Quelques mots de l’auteure :

Auteure indépendante, j’ai commencé à publier mes écrits en 2013.

Passionnée par les mots depuis l’adolescence où j’écrivais exclusivement de la poésie, j’ai finalisé mon premier roman à l’âge de 28-30 ans, un récit resté dans un tiroir jusqu’à ce que je me sente prête à tenter l’expérience de l’édition près de 20 ans plus tard.

J’écris dans des genres aussi différents que : Fantasy – Thriller historico-archéologique – Poésie – Biographie – littérature jeunesse … et je n’ai pas épuisé toutes mes envies… Il ne s’agit pas, pour moi, d’écrire dans un genre, mais d’écrire sur un sujet qui me plait, qui m’inspire, et de le développer selon ce que mon cœur me dicte.

Je suis ravie d’avoir créé et de développer, avec Alice Masson et Florian Allain, notre association Unissons en ma qualité de secrétaire. Et tout aussi ravie et fière d’avoir organisé le 1er Salon du livre de Gémenos en mai 2022 qui va être renouvelé en 2023, avec Unissons aux commandes.

Avec les ventes de mes livres, je soutiens des associations qui me sont chères, notamment celles qui agissent pour la sauvegarde de l’environnement et la reforestation.

Avec mes livres jeunesse particulièrement, je soutiens Tcap21, une association marseillaise qui fait un travail extraordinaire avec des jeunes trisomiques pour les aider à vivre leur quotidien et à devenir indépendants.

Ses titres:

“Gohrmicia et la Prophétie des deux Lunes de Belten” (2013) et “Gohrmicia et la Cité Éphémère” (2014) : ces deux romans ne sont plus en vente car ils ont été entièrement réécrits en 2020 en un seul tome “Gohrmicia“.

“Richard Dean Anderson, d’Esprit et de Coeur” (2017), la biographie non officielle de l’acteur américain, Mac Gyver et Stargate SG1.

” De mémoire en souvenirs” (2019): un recueil de poèmes choisis sous forme d’une poéto-autobiographie.

” Les Gardiens du Sceau” (2019) et “Le Sceau d’Atlasia” (2020): thrillers historico-archéologiques.

” Les secrets de Solène” (2021) tome 1 : mini-roman jeunesse.

” J’étais là quand… Charlemagne a inventé l’école ou presque ” (2021) tome 1 : mini-roman historique jeunesse.

Dominique Guenin nous offre un scoop : la couverture de son nouveau roman à venir : “Un sourire pour Chuluun” dont la sortie officielle est prévue le 10/12/2022.

Librairie Le Pic Vert 14 bd Emile Loubet, 13710 Fuveau