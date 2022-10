Les dédicaces d’octobre à la Libraire Le Pic Vert de Fuveau

Au cœur du pittoresque village de Fuveau près d’Aix en Provence, ” Le Pic Vert ” une librairie engagée et dynamique vous propose 3 rendez-vous pour cette période de vacances scolaires.

Vous pourrez ainsi venir à la rencontre de deux auteures régionales aux univers très différents mais avec un point commun, celui de vous faire voyager à travers leurs histoires.

Tout commence le samedi 22 octobre prochain. Ne manquez pas la rencontre avec Alice MASSON- HAROUTIONIAN, qui présentera son dernier roman «Revenir à Marseille » un roman-témoignage inspiré de l’histoire de sa famille.

“Revenir à Marseille” le pitch : “Pendant plusieurs mois, j’ai filmé mes parents qui racontent l’histoire de notre famille. Je me suis inspirée de ces témoignages pour écrire cette saga familiale basée sur des faits réels. Tout commence le 24 avril 1915 avec le génocide des Arméniens. Mes quatre grands-parents y survivront, chacun à sa manière. Puis, ce sera l’exil en France pour la famille de mon père, la Syrie pour celle de ma mère. Suivez ce récit poignant d’un petit garçon Pierre Haroutionian, mon père, né à Marseille, obligé de partir à l’âge de 12 ans en Arménie qui fait alors partie de l’URSS. Entre terreur sous le régime de Staline, service militaire en Sibérie, joies et vexations, chaque membre de ma famille va se battre pour affronter son destin. Pendant vingt-six ans, Pierre va se confronter au gouvernement soviétique pour obtenir son passeport pour la liberté, son visa pour REVENIR A MARSEILLE.”

Alice Masson-Haroutionian est romancière et conférencière. Elle a remporté plusieurs prix littéraires chez Grasset et au Cherche Midi. Elle a publié deux recueils de nouvelles : Modern Love aux Editions Spinelle et Le Croustilleur de Versailles aux éditions de l’An-Vi ainsi que deux romans : La Chair est cendre, l’âme est flamme aux éditions Hello éditions et Revenir à Marseille aux Editions de l’An-Vi.

C’est en partenariat avec l’association UNISSONS qui œuvre pour soutenir la création artistique que la librairie Le Pic Vert organise cette séance de dédicaces.

Le mercredi 26 octobre, la librairie proposera aux plus jeunes un atelier créatif et conte dans l’univers du célèbre Harry Potter.

Enfin le 29 octobre, Le Pic Vert vous convie à une nouvelle rencontre-dédicace avec la talentueuse auteure Laure ENZA. Elle présentera son nouveau roman feelgood « Poing de départ » sorti le 03 octobre dernier et ses autres ouvrages, notamment son hexalogie fantasy « Les Chroniques du Monde-Hors ».

“Poing de départ” le pitch : Le jeune et talentueux Alex Solitar aurait dû réfléchir avant de commettre un acte qui a poussé son agent à le mettre au vert. Pour étouffer l’affaire, ce citadin renommé est exilé incognito dans un petit village. Il est coupé de tous les réseaux sociaux, mais certainement pas de la curiosité des habitants. Pourquoi cache-t-il son identité ? Pourquoi refuse-t-il de faire face à un passé bien enfoui ? Ce surdoué attaché à des routines précises parviendra-t-il à s’adapter à un environnement qui fait exploser tous ses repères ? Au contact de personnages étonnants, il devra prendre des chemins de traverse qui lui permettront peut-être de trouver sa voie.

Une comédie sentimentale contemporaine, qui aborde le sujet de la place de l’individu dans la société et la famille, avec humour et optimisme.

Laure Enza est une romancière passionnée et éclectique. Dévoreuse de littérature depuis l’enfance, après des études littéraires et un certain nombre d’années dans l’enseignement, elle se consacre à sa passion : l’écriture. Dans sa jeunesse, elle publie des nouvelles dans des journaux locaux, des articles dans des revues pédagogiques. Ses romans sont de styles différents : comédies sentimentales contemporaines, saga de science-fiction ou fantasy, livres pour enfants. Ils abordent cependant des thèmes parallèles, empreints d’humour et d’optimisme. Retrouvez tous ses romans : “Comme un Parfum d’immortelle”, Prix des Plumes Francophones 2021, “Souris des Villes” Prix du Comptoir de la Culture 2020, “Oiseau des îles”, “Mon voisin, mes amours et autres contrariétés”, “Pas de Chichis entre amies” et “Les Chroniques du Monde-Hors” (6 tomes) à partir de 12 ans, “L’Héritier des Sables”, Prix Cap de Lire 2022 en cliquant ici.

Libraire “Le Pic Vert ” 14 boulevard Emile Loubet 13710 Fuveau.

Article co-écrit par Alissash et Marie Mérand