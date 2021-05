Les bonnes recettes de ma famille, un carnet intergénérationnel

Toutes les familles ont des traditions très fortes autour de la nourriture. Que ce soit en relation avec le pays d’origine, ou la région, les spécialités culinaires sont un trésor que l’on s’est toujours transmis entre générations.

Forte de ce constat, Alice Masson, la créatrice des Editions de l’An-Vi a eu la bonne idée de concevoir un carnet de recettes à remplir pour conserver et transmettre vos meilleures recettes familiales. Ce carnet fait partie de la Collection “Carnets positifs” qui a pour but de renforcer le lien entre les générations et éveiller la curiosité des enfants autour de leur héritage familial. En interrogeant leurs parents sur les meilleures recettes de la famille, les enfants font perdurer des traditions à l’aide de ce carnet qui se présente comme un véritable outil intergénérationnel.

Avec une couverture vintage qui rappelle les nappes en toile cirée de nos grand-mères, ce carnet au format A5 très pratique sera un merveilleux cadeau à se faire ou à offrir à un membre de votre famille de sang ou de coeur.

A l’intérieur, une série de 17 fiches de recettes vous permettront de noter minutieusement tout ce qui concerne la préparation de la recette mais aussi les anecdotes et petits secrets autour du plat à l’honneur. Le design intérieur reprend le côté vintage de la couverture, avec une touche de nostalgie.

Chaque fiche est constituée de 6 pages avec des thématiques différentes sur chaque page. Ainsi, vous allez pouvoir aussi bien retranscrire tout l’univers technique de la recette : le temps de préparation et de cuisson, les ingrédients nécessaires, la préparation en elle-même, les ustensiles, etc…

Mais vous allez aussi pouvoir noter tout ce qui touche à l’affectif concernant le plat à l’honneur : les petits secrets, de qui vous tenez cette recette, les anecdotes liées à la transmission de la recette, les faits marquants autour de ce plat, etc…

Enfin, en page finale de chaque fiche de recette, vous trouverez une page dédiée pour coller une photo du plat ou de votre famille qui mange ce plat à l’occasion d’un anniversaire par exemple, ou d’une fête de famille ou d’un Noël particulier… ou bien vous pouvez laisser libre cours à votre imagination en faisant un croquis ou en créant des collages.