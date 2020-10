La chair est cendre, l’âme est flamme d’Alice Masson aux Ed. de l’An-Vi

Cinq personnages, cinq blessures de l’âme. Leur destin sera transformé à jamais par le voyage qu’ils vont entreprendre ensemble.

Héloïse souffre de la blessure d’injustice. Riku a peur de l’abandon. Astrid se sent rejetée. Alma a été humiliée. Raphaël souffre de la blessure de trahison.

En emmenant leur amie commune Emilie de Bruxelles à Calvi, tout au long de ce voyage initiatique, ils vont grandir à travers leurs différences. Au final, les quelques centimètres qu’ils vont prendre leur permettront de s’élever et d’élargir leur vision du monde.

En suivant les péripéties des cinq protagonistes, ce roman drôle et émouvant à la fois pourra peut-être vous permettre d’identifier vos propres blessures de l’âme.

Quelques mots sur l’auteure : Alice Masson est romancière et conférencière. Elle distille tout au long du roman de précieux conseils basés sur ses recherches et son expérience personnelle.

Ce roman est un hommage au travail phénoménal de Lise Bourbeau avec son livre : « Les blessures de l’âme qui empêchent d’être soi-même ». Après la publication de son premier recueil de nouvelles : Modern Love, elle enchaine avec un autre recueil : Le Croustilleur de Versailles. Ces petites histoires qui se situent entre l’époque de la cour de Louis XIV et le XXIème siècle, en passant par l’occupation, lui permettent d’exprimer avec tendresse, férocité et beaucoup d’humour les travers humains. Son nouveau roman : La chair est cendre, l’âme est flamme paru aux Editions de l’An-Vi est basé sur les cinq blessures de l’âme : la trahison, l’abandon, le rejet, l’injustice et l’humiliation. Ce sont des blessures que nous avons tous expérimentées étant enfant à des degrés divers. Ces blessures nous suivent toute notre vie durant dans notre manière de réagir aux événements. Cet ouvrage explique chacune de ces blessures qui affectent de manière majoritaire chacun des personnages. En suivant leur périple depuis Bruxelles jusqu’à Calvi, nous pouvons déceler nos propres blessures à travers leurs réactions. Avec sensibilité et humour, Alice Masson explore la palette d’émotions qui traversent ses personnages confrontés à des péripéties parfois drôles, parfois tragiques. Elle raconte avec pudeur et retenue le passé douloureux de certains des personnages comme Héloïse ou Alma qui ont réussi à faire de leurs blessures des moteurs pour avancer dans la vie. “La chair est cendre, l’âme est flamme” d’Alice Masson est autant un roman feelgood de pur divertissement, mais en double lecture, c’est également un outil pour mieux se connaitre et tendre vers une version améliorée de soi. Belles lectures.