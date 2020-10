Atelier Nubio – Des compléments alimentaires bio & naturels ciblés

Cela fait des mois que j’entends parler de la marque Atelier Nubio. Elle propose des cures de compléments alimentaires ciblées, ainsi que des cures détox à base de jus de fruits et légumes crus pour prendre soin de son corps de l’intérieur. Comme vous avez été nombreuses à me demander mon avis sur la marque, je me suis intéressée aux différentes cures qu’elle propose, ainsi qu’aux bienfaits promis sur notre peau, cheveux et organisme.

Atelier Nubio : Une marque Made in France aux compositions cleans

Je me suis d’abord demandé ce qui différenciait Atelier Nubio des autres marques de complémentaires alimentaires. Clairement : la recherche poussée et le made in France. Atelier Nubio est une marque plutôt jeune, puisqu’elle a vu le jour en 2014. Ses 2 fondatrices prônent la « beauté inside and out » via quelques « élixirs de beauté naturelle » qui ne sont autres que des complètements alimentaires. Gros plus également : tout est naturel, 100 % plantes, certifié bio et parfois même vegan.

Je vous encourage à découvrir la marque sur la boutique en ligne.

À chaque problème une solution avec Atelier Nubio

Si vous êtes adeptes de compléments alimentaires pour prendre soin de votre peau, vos cheveux ou simplement de votre santé en général, Atelier Nubio est une vraie mine d’or ! Les cures qu’elle propose sont nombreuses et très ciblées. Et pour vous citer quelques exemples, je suis partie de leur gamme « On veut… » que j’aie trouvé canon et très explicite, puisque chaque produit a été pensé pour réparer nos bobos du quotidien.

Zoom sur les compléments alimentaires « On veut »

Est-ce qu’on peut faire une parenthèse sur les packagings de la marque en général ? Ils sont juste canons ! On sent vraiment l’implication de la marque, au plus proche de la nature, veillant à ce que les compositions soient saines pour notre organisme.

Voici les cures “On veut” que j’ai trouvé intéressantes (et de saison) :

« On veut … être d’attaque dès le matin » pour les accrocs de la caféine qui ne réussissent pas à dormir. Ses promesses, réduire la fatigue et gagner en concentration. Elle se compose de Maca, Gingembre, Guarana et d’Acerola. L’idée, c’est vraiment de remplacer la caféine qui à haute dose est clairement néfaste pour le sommeil.

pour les accrocs de la caféine qui ne réussissent pas à dormir. Ses promesses, réduire la fatigue et gagner en concentration. Elle se compose de Maca, Gingembre, Guarana et d’Acerola. L’idée, c’est vraiment de remplacer la caféine qui à haute dose est clairement néfaste pour le sommeil. « On veut… un booster détox » pour celles qui ont fait un max d’excès cet été et que veulent se reprendre en main. Au programme, une combinaison ciblée : Artichaut, Bouleau, Chicorée, Chardon-Marie. Cela promet !

pour celles qui ont fait un max d’excès cet été et que veulent se reprendre en main. Au programme, une combinaison ciblée : Artichaut, Bouleau, Chicorée, Chardon-Marie. Cela promet ! « On veut… un booster de pousse » pour combattre la perte de cheveux automnale !!!! Et on est nombreuses à en souffrir chaque année à la même période… Une vraie angoisse ! Elle se compose de roquette, bambou, prêle, spiruline et levure de bière.

« On veut … un booster d’éclat » pour les peaux ternes qui espèrent retrouver un peu d’éclat. Combinée aux soins pour le visage, elle serait idéale contre les tâches brunes notamment provoquées par la période post-partum.

Des cures détox à base de jus frais

Atelier Nubio propose d’autres solutions pour prendre soin de soi de l’intérieur : les cures détox à base de jus. Ils sont davantage destinés à celles qui ne sont pas fans des compléments alimentaires pour telles ou telles raisons.

La cure « Nouveau départ » me fait de l’œil depuis quelques mois. Elle est composée de 5 grands jus frais de légumes et fruits crus pressés à froid (5 x 500 ml par jour) à boire en substitution des repas. Cela va permettre de nettoyer son corps de l’intérieur. À faire deux ou trois fois par an pour ressentir un vrai bien-être. Atelier Nubio propose des cures de 1 jour, 3 jours ou 5 jours. Le prix n’est pas donné, on ne va pas se mentir, néanmoins si on a le budget, je pense que cela vaut le coup de se lancer. Les promesses : “détoxification + la régénération micro-nutritionnelle”.

Si vous êtes curieuses d’en savoir un peu plus sur Atelier Nubio, n’hésitez pas à me dire cela dans les commentaires. Pour les fans du premier jour, je vous encourage à partager votre ressenti avec les autres lecteurs qui ne connaîtraient pas encore la marque.

En attendant, je vous donne rendez-vous pour d’autres revues « beauté » sur FranceNetInfos. Prenez soin de vous !