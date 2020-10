Le Broc : la nouvelle saison du complexe culturel Les Arts d’Azur

Depuis son ouverture en 2012, la salle Les Arts d’Azur au Broc accueille une programmation riche et variée. Se sont ainsi succédé des artistes de renom (Christophe Alévêque, Pierre Richard, Jeanne Cherhal, Renan Luce, La Grande Sophie, Cali, Jean-François Zygel et tant d’autres.. ). Cette nouvelle saison s’annonce tout aussi diversifiée que les précédentes et proposera des concerts, du théâtre, du cirque, de la danse, des seuls en scène et des spectacles jeunes publics.

Noa, Diane Tell et Ayo en concert

Pour ouvrir la saison, la chanteuse israélienne Noa révélée en France avec le magnifique titre « I don’t know » livrera les chansons de son nouvel album mais aussi ses titres incontournables aux sonorités jazz, pop et orientales oscillant entre puissance et légèreté

Diane Tell, quant à elle, se produira en acoustique, seule sur scène ou accompagnée par deux musiciens, avec ses guitares et sa voix unique . Elle présentera les morceaux de son nouvel album mais aussi ceux, plus anciens, que le public aime tant.

Dans un tout autre style, les Fatal Picards viendront avec leur énergie débordante sur la scène des Arts d’Azur. Ils présenteront leur neuvième album, toujours aussi rock.

Gauvain Sers embarquera le public dans son répertoire où la poésie se mêle au social et fera découvrir son deuxième album au titre évocateur, « Les Oubliés ».

Le Broc accueillera Sister Grace, l’une des meilleures voix de gospel en France, dans le cadre des festivités de Noel.

La chanteuse Ayo ravira le public avec ses ballades pleines d’optimisme et de courage, entre soul et folk épurée.

Du théâtre avec Romane Bohringer et Francis Huster

Romane Bohringer interprètera une femme en proie aux affres de la jalousie dans « L’Occupation » d’après le texte d’Annie Ernaux.

Francis Huster nous fera découvrir Molière sous un autre jour.

De nombreux seuls en scène

La nouvelle saison des Arts d’Azur fera la part belle aux seuls en scène.

Donel Jack’sman sera de retour sur scène avec son nouveau spectacle au titre évocateur « Ensemble ».

Tom Villa, chroniqueur et comédien, rira de tout et surtout de l’actualité dans un spectacle intitulé « Les nommés sont… »

Tanguy Pastureau, chroniqueur sur France Inter, viendra parler de la célébrité dans un one man show plein d’humour et de dérision.

Michel Boujenah présentera son nouveau spectacle « Dans tous les sens », oscillant entre humour et émotion, comme il en a le secret.

Pour plus de renseignements sur la programmation : www.lesartsdazur.net