A Nice, le Hard Rock Café soutient la recherche contre le cancer du sein

Hard Rock International poursuit ses efforts avec l’opération PINKTOBER® une campagne initiée par la marque il y désormais deux décennies, visant à sensibiliser la population et à soutenir la recherche contre le Cancer du Sein. Durant l’ensemble du mois d’Octobre, Hard Rock Cafe Nice participera à la campagne au travers de diverses opérations visant à collecter des fonds pour la Fondation Hard Rock Heals®, véritable bras armé de la marque Hard Rock®. Une nouvelle fois, le programme de cette année s’annonce riche, des produits exclusifs Pinktober® disponibles dans le Rock Shop de l’établissement et bien sur des événements. ROSE, la couleur de ce début d’Automne.

Cette année, Hard Rock International propose une collection unique en édition limitée aux couleurs de la lutte contre le cancer du sein. Parmi les produits de la collection, vous retrouverez un masque orné du ruban rose, symbole universel, ainsi qu’un tout nouveau Pins Pinktober®. Les bénéfices de la vente de ces articles seront reversés à la Fondation Hard Rock Heals en vue d’actions de sensibilisation aux quatre coins du Monde.

Venez découvrir la nouvelle collection dans la boutique Rock Shop du Hard Rock Cafe Nice au 5, Promenade des Anglais ou rendez-vous sur la boutique en ligne https://shop.hardrock.com. “Notre quotidien a dramatiquement changé en 2020, mais nous ne pouvons pas nous laisser distraire et devons continuer de véhiculer un message de prévention et recherche dans la lutte contre le cancer du sein” reporte Jon Lucas, Chief Operating Officer pour Hard Rock International. “Hard Rock International est fier d’apporter un soutien indéfectible a cette cause mondiale, récoltant plus de 7 millions de dollars depuis le lancement de ce programme, pour diffuser un message de courage et d’espoir parmi les combattantes, les survivantes et leurs proches à l’échelle locale et mondiale.” Participez vous aussi à PINKTOBER 2020 Les clients souhaitant apporter leur soutien à l’opération PINKTOBER® niçoise sont invités à rejoindre le Hard Rock Café Nice du 1er au 29 Octobre 2020.

Une soirée spéciale PINKTOBER®, un live music Féminin, sera par ailleurs organisée le Vendredi 16 Octobre 2020 à partir de 21h00.