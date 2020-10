Yubo, TikTok… Les applications les plus sûres pour la genZ

Après Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat… ce sont désormais de nouvelles applications qui viennent bousculer des réseaux sociaux. Leur mission ? Séduire les nouvelles générations en leur proposant des concepts innovants et fédérateurs. Mais alors, comment savoir quelles applications sont les plus sûres et sont en mesure de protéger nos ados ? Découvrez aujourd’hui Yubo et TikTok, deux plateformes qui mettent la sécurité au coeur de leur développement.

TikTok, le géant mondial du contenu vidéo renforce sa sécurité

Avec plus de 800 millions d’utilisateurs actifs dans le monde en 2020 et 1,65 milliards d’installations de l’application depuis sa création (comme l’indique cet étude), on ne présente plus TikTok. Venue de Chine, elle a rapidement conquis le public européen et bousculé le marché des réseaux sociaux en proposant du contenu ludique et créatif. Les différents confinements instaurés au niveau mondial, durant la crise sanitaire du Covid-19 lui ont d’ailleurs été particulièrement favorables.

Un concept qui incite à la vigilance

Dès sa sortie en 2016, l’application a été critiquée pour son manque de modération et le danger potentiel de son utilisation pour les plus jeunes. De nombreuses personnes ont ainsi relevé ses risques comme la possibilité pour des adultes d’entrer en contact facilement avec de jeunes adolescents.

Des évolutions prometteuses en matière de sécurité

Il faut toutefois reconnaître que depuis, TikTok a fait beaucoup de chemin pour protéger ses utilisateurs. La plateforme a progressivement mis en place de nouvelles fonctionnalités de contrôle. Les dernières datent du mois d’avril 2020 :

Un mode de sécurité familial, permettant aux parents de protéger leurs enfants tout en leur autorisant l’accès à l’application

Une série Control Education : des vidéos aidant les utilisateurs à savoir comment filtrer les commentaires, passer son compte en privé, restreindre les duos…

L’ouverture d’un centre de sécurité à Dublin : un centre de confiance dédié au renforcement des politiques et technologies de TikTok,

La restriction des messages directs : il faut désormais avoir 16 ans ou plus pour pouvoir recevoir et envoyer des messages privés via l’application,

La politique sur les cadeaux virtuels : il faut désormais être âgé de 18 ans ou plus pour pouvoir acheter, envoyer et recevoir des cadeaux virtuels via l’application.

Yubo, l’application made in France pour se faire de nouveaux amis

Cette application sociale, créée à Paris, a déjà séduit plus de 40 millions de personnes, en particulier au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Elle est accessible par les jeunes entre 13 et 25 ans, qui souhaitent développer leur cercle d’amis en ligne.

Un concept différenciant dédié au lien social

Contrairement à TikTok où la popularité est centrale, Yubo est entièrement consacrée à la création de lien social. Sur cette application, pas de course aux likes, aux vues, aux commentaires… Le but est de découvrir de nouvelles personnes partout dans le monde. Les utilisateurs qui le souhaitent, peuvent créer des des lives, espaces de discussion où les jeunes peuvent socialiser de la même manière qu’ils le font dans la vie réelle. Les utilisateurs peuvent également échanger par messages privés avec leurs nouveaux amis.

Yubo met l’accent sur la sécurité

Dès sa création, les fondateurs de Yubo ont souhaité mettre la sécurité au coeur de leur produit. Ainsi, tout est mis en oeuvre pour que les utilisateurs puissent échanger en toute sécurité, sans craindre des situations de harcèlement ou le visionnage de contenus inappropriés.

C’est grâce à un mix d’algorithmes et d’une équipe de modérateurs présents partout dans le monde que cela est possible. L’ensemble des contenus partagés publiquement sur la plateforme est analysé. Dès qu’un élément est considéré comme potentiellement problématique dans un live, une équipe de modérateurs intervient pour le contrôler et le modérer en temps réel. Ces derniers sont présents partout dans le monde et agissent 24h sur 24h. Un dispositif exemplaire qui permet aux jeunes comme aux parents, d’être rassurés quant à l’utilisation de la plateforme.

En outre, Yubo est partenaire en France de l’association E-enfance, qui permet à ses utilisateurs d’être mis en relation avec un membre du service Net Écoute, lorsqu’ils signalent une forme de harcèlement dont ils font l’objet.

La sécurité des utilisateurs est un enjeu capital, surtout pour les jeunes qui passent toujours plus de temps en ligne. Les plateformes qui arriveront à garantir la sécurité de leurs utilisateurs avec des outils efficaces ont toutes les chances de séduire les jeunes générations et de gagner des parts de marché dans ce secteur très compétitif.