Mythologie & compagnie – Icare comme un oiseau

Icare comme un oiseau est un nouveau titre de la collection Mythologie & compagnie, des éditions Nathan. Un roman adapté aux jeunes lecteurs, dès 7 ans, paru en avril 2021, qui présente un nouveau héros, Icare, enfermé dans un labyrinthe.

Dédale est fait prisonnier, c’est ce que deux mouettes, Laros et Eléa, constatent. Le roi Minos est devant son palais. Les gardes entourent le vieil homme qui lentement, douloureusement descend les marches de marbre. Les pointes des lances frôlent la poitrine maigre de l’architecte. Laros est surpris par cette scène, mais Eléa explique à son ami que Minos est furieux contre Dédale. En effet, ce serait la faute de l’architecte si le Minotaure a été tué, Dédale aurait mal construit son labyrinthe. Laros soupire devant la folie des hommes. Un peu plus loin Dédale trébuche et gémit, il demande au roi Minos d’avoir pitié, car il est trop vieux pour mériter une telle colère.

C’est une nouvelle histoire qui est à découvrir, pour les jeunes lecteurs, qui fait suite à un récit qu’ils ont pu déjà lire, avec un premier titre paru, Ariane et le défi du labyrinthe. En effet, le Minotaure du labyrinthe a été tué, et un homme a pu s’échapper, le roi Minos est donc remonté contre l’architecte. Ainsi, pour payer sa faute Dédale est fait prisonnier de sa propre création, avec son jeune fils. Les aventures de la mythologie se poursuivent donc, avec ce nouveau roman adapté aux enfants, aux chapitres courts et au vocabulaire choisi. L’histoire est captivante, entre suspense, souffle, rythme, émotions et détermination, avec le rêve de liberté, mais aussi la désillusion, pour la leçon de vie. Des illustrations modernes et doucement colorées accompagnent le récit.

