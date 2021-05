Carnet personnalisable Love Maman et Bonne fête Maman

La fête des mères arrive à grand pas, et avec, son sempiternel problème de se renouveler pour trouver un cadeau original, peu onéreux et qui fera plaisir à coup sûr.

Pour relever le défi de correspondre à ces trois critères, les Editions de l’An-Vi ont eu la bonne idée de proposer une série de carnets de notes lignés avec des couvertures tendance et personnalisées. Dans leur collection Carnets de notes positives, leur créatrice Alice Masson a imaginé une déclinaison de deux couvertures pour toutes les générations de mamans.

Ainsi, avec un fond intemporel de belles fleurs fraîches roses, le carnet d’affirmations positives Bonne fête Maman sera un cadeau parfait pour les mamans d’âge mûr ou dont le style de vie et les goûts sont plutôt classiques. Ses 100 pages et son format 7 x 10 pouces font penser à un journal intime ou un livre dans lequel on peut noter recettes, toutes sortes de listes de tâches à faire ou de choses à penser.

Pour les mamans rock n’roll, jeunes dans leur coeur, dans leur tête et dans leur corps, Alice Masson a conçu Love Maman : un carnet ligné avec une couverture dynamique, montrant une jeune femme moderne à l’allure de working girl. Avec un format de type A5, ce carnet de 100 pages se glisse facilement dans un sac ou dans le tiroir de la table de nuit. Il est propice à une multitudes d’utilisations pour noter toute sa vie ou des petits riens du quotidien.

Dans tous les cas, pour seulement cinq euros, vous trouverez forcément le visuel qui vous conviendra pour un achat rapide en un clic sur Amazon.fr en suivant les liens ci-dessous. L’intérieur est identique pour les deux carnets : des lignes pour écrire toutes les pensées positives qui vous touchent et vous plaisent. C’est un cadeau personnalisable idéal à offrir bien évidemment à votre maman de sang ou de coeur mais aussi à une personne qu’on aime particulièrement ! Bonnes fêtes à toutes les mamans ! Retrouvez ici tous les autres carnets des Editions de l’An-Vi.