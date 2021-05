La cité des squelettes – Gulf Stream

La cité des squelettes est un roman pour les jeunes lecteurs, à partir de 9 ans, paru aux éditions Gulf Stream, en avril 2021. Un ouvrage de Richard Petitsigne et illustré par Romane Poch, qui présente une enquête farfelue, entre humour, aventure et méchant effrayant.

Jacinthe est allongée dans une chaise longue, sur la terrasse, et regarde le ciel à travers ses orteils. Elle adore cela et pense à l’expression « avoir les doigts de pied en éventail. La jeune fille contemple les nuages en imaginant des formes. Elle interpelle son chien, Ventouse, en voyant un nuage en forme de marteau-piqueur. Ventouse est un chien énorme et poilu, tellement que l’on pourrait le confondre avec un ours ! Son chien est le champion du monde du sommeil. C’est un vieux chien un peu bizarre. Jacinthe a 10 ans, elle aime bien raconter sa vie et son chien est toujours le premier spectateur.

La jeune fille va déménager, avec ses parents, à la cité des squelettes, un bouleversement, surtout que dans cette cité, il y a de véritables squelettes vivants ! Le récit est original et surprenant, présentant un univers un peu farfelu, fou et curieusement agréable. C’est là que Jacinthe va faire quelques connaissances. Le roman, adapté aux jeunes lecteurs, présente des personnages attachants, et une enquête amusante, car l’héroïne doit démontrer à tous que son chien trop fainéant ne peut pas être le voleur des os qui disparaissent. A travers cette histoire plutôt douce et amusante, des thèmes forts sont abordés, entre amitié, intégration et différence. Le roman est accompagné de quelques illustrations en noir et blanc, et de quelques éléments du récit, apportant ainsi une dynamique plaisante et efficace.

La cité des squelettes est un roman des éditions Gulf Stream, de la collection Etincelles, qui présente un univers farfelu, ainsi qu’une enquête pleine d’humour et de rebondissements, avec un méchant tordu et effrayant.