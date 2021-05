La mariée en colère aux Éditions Jungle

Partagez





Une bd humoristique, tirée de situations cocasses vécues, dont le titre s’inspire du blog du même nom : La mariée en colère ! A travers de petits sketchs, on découvre des anecdotes cuisantes allant de la demande en mariage jusqu’au post wedding !!! De quoi relativiser pour celle ou ceux qui attendent le jour J avec impatience et/ou appréhension ! Paru le 29 Avril aux Éditions Jungle, ce florilège de “moments ratés”, remplacera votre anti dépresseur !!!

Le point sur la BD :

Nathalie Bernard, surfe depuis un moment déjà sur le net, avec un blog rassemblant tous les moments les plus gênants du pré-wedding-day ou post wedding-day ! De ces témoignages ou plutôt déboires de l’union fatale, en découle une BD humoristique et cinglante publiée aux Édition Jungle.

Il suffisait à Camille Burger, de s’emparer de toutes ces histoires ou anecdotes invraisemblables et de les étaler sur papier. Des illustrations simples mais efficaces, caricaturales mais tellement trop vraies !

Les autrices ont décidé de scinder leurs historiettes, en 4 parties distinctes intitulées :

La déclaration qu’on n’attendait plus,

évoquant celles qui espèrent ou sont un peu trop prévoyantes pour prendre le risque de planifier leur mariage, avant même d’avoir dégoté le marié !!!!

Un planning aux petits oignons sans pression,

où on apprend que le mariage se prépare aussi physiquement : régime, sport en couple pour rentrer une fois pour toute dans cet écrin qui vous fera ressembler à la plus belle des princesses le jour J. Choix de la robe avec les copines, pas toujours disposées à voir « le verre à moitié plein ». Ainsi que la famille ayant toujours son mot à dire !! Sans compter le moment du calcul et de l’addition salée à laquelle on ne s’attend jamais.

Les instants fun du D Day ,

ou comment gérer la pause pipi quand on est habillée comme une quiche avec des jupons en pagaille. Gérer les convives sans les blesser ou même son propre futur mari !!!!

Pour finir par : Après c’est que du bonheur, quoique !!

Un passage obligé ou le blues post-wedding entre quelquefois en scène !!! Sartre a dit : « L’enfer c’est les autres » , mais, après avoir lu La mariée en colère, vous saurez que l’enfer, c’est le mariage !!!!

La conclusion :

Un recueil nécessaire à la survie si vous êtes une adepte du mariage ! Toutes les éventualités auxquelles il faut pallier sont exploitées et vous rassureront quand vous comprendrez que vous n’êtes surement pas la seule à avoir SUBI le jour de votre propre union !!!! Perso, je suis contre le mariage, et cette lecture m’a tellement confortée dans mon choix, que je remercie les autrices pour « La mariée en colère » !!! N’hésitez pas à aller fureter sur le blog du même nom. Cela pourra amplement vous aider dans toutes vos démarches maritales !!!! Plus besoin de Xanax, lisez ce recueil de sketches aux Éditions Jungle !!!