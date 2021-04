Mon carnet d’affirmations positives par Alice Masson aux Ed. de l’An-Vi

Les excellentes éditions de l’An-Vi présentent un cahier de développement personnel pour attirer l’abondance et le bonheur dans sa vie : Mon carnet d’affirmations positives par Alice Masson.

Dans ce carnet original et conçu comme un journal intime, vous trouverez des mandalas, des pages lignées vierges pour noter vos propres affirmations ou vos pensées, des exercices pour couper définitivement avec vos ruminations et autres croyances limitantes.

Chaque page contient une affirmation positive que vous pouvez colorier ainsi qu’une mandala. Des informations sur les différentes couleurs des chakras, sur les croyances limitantes ou sur la méditation sont notées sous forme de conseil bienveillant.

Ainsi, vous connaitrez entres autres les principaux chakras du corps humain, leur emplacement, leur couleur et leur fonction, mais aussi leur influence sur le métabolisme quand ils sont déséquilibrés.

Le fait de colorier les mandalas avec une palette de la nuance de chaque chakra élève votre taux vibratoire et attire certaines énergies plus que d’autres.

Dans ce “Carnet d’affirmations positives” d‘Alice Masson, vous pourrez augmenter votre confiance en vous à l’aide d’exercices d’introspection et de valorisation. Par exemple, on vous propose de faire un état des lieux intérieur en notant et classifiant trois types de comportements : sur les pages “love”, vous noterez dix choses que vous aimez beaucoup chez vous, sur les pages “à améliorer”, vous noterez dix choses que vous aimez moins et sur lesquelles vous voulez travailler et sur les pages “à jeter” (voir ci-contre), vous noterez dix choses que vous détestez chez vous et dont vous voulez vous débarrasser définitivement.

Parmi les autres exercices de développement personnel, vous pourrez également réfléchir sur les épisodes de votre passé qui reviennent encore et encore dans vos ruminations. On vous propose ici de les noter sur des étiquettes que vous pourrez ensuite découper et jeter au feu si vous avez une cheminée ou déchirer et jeter définitivement à la poubelle.

La “positive attitude” n’est pas seulement une allégorie de l’état d’esprit, c’est aussi et surtout une philosophie qu’il est bon de cultiver pour mettre en route le mécanisme de la loi de l’attraction et donner vie à sa propre réalité. Ce cahier d’activités est un précieux outil pour vous aider dans cette voie, tout en gardant un côté ludique et chaleureux.