Dédicaces zen chez “Feuilles et thé” de Saint Chamas

A la librairie-salon de thé “Feuilles et Thés” de Saint Chamas, la ravissante et passionnée propriétaire Christelle vous propose de venir rencontrer deux auteures régionales lors d’une séance de dédicaces le samedi 28 janvier prochain de 10h00 à 18h00, en partenariat avec l’association Unissons. Ce magnifique espace de rencontres convivial et chaleureux vous propose une large gamme de thés et boissons chaudes, à déguster en lisant un bon bouquin. De nombreuses activités sont proposées par Christelle autour de la lecture, du bien-être, de l’écriture, des jeux etc…

Alice Masson et Yael Mimouni seront présentes pour vous rencontrer et échanger autour de leurs romans de développement personnel. Toutes deux sont des auteures marseillaises, au parcours marqué par la spiritualité, la bienveillance et les bonnes vibrations.

Yael Mimouni est l’auteure de l’essai : “L’Authentique” paru aux Editions Le Lys Bleu. Accompagner le maximum de personnes dans leurs choix et dans l’acceptation des épreuves est le vœu le plus cher de Yaël Mimouni. Dans L’authentique, elle invite le lecteur à une profonde introspection pour un changement réel de vie. “L’Authentique” traite de spiritualité et de développement personnel. Cet ouvrage invite donc à une ouverture de cœur et de conscience. Délivrant des messages forts à travers des réflexions et des clés de compréhension, il exprime l’idée de transparence envers soi entremêlée de passage de vie. En somme, il verbalise la perception d’un soi libre.

Elle est aussi une illustratrice de grand talent.

Alice Masson présentera son roman feelgood : La Chair est cendre, l’âme est flamme” paru aux éditions de l’An-Vi. Cinq personnages, cinq blessures de l’âme. Leur destin sera transformé à jamais par le voyage qu’ils vont entreprendre ensemble. Héloïse souffre de la blessure d’injustice. Riku a peur de l’abandon. Astrid se sent rejetée. Alma a été humiliée. Raphaël souffre de la blessure de trahison. En emmenant leur amie commune Emilie de Bruxelles à Calvi, tout au long de ce voyage initiatique, ils vont grandir à travers leurs différences. Au final, les quelques centimètres qu’ils vont prendre leur permettront de s’élever et d’élargir leur vision du monde. En suivant les péripéties des cinq protagonistes, ce roman drôle et émouvant à la fois pourra peut-être vous permettre d’identifier vos propres blessures de l’âme.

Alice Masson est romancière et conférencière. Elle distille tout au long du roman de précieux conseils basés sur ses recherches et son expérience personnelle. Ce roman est un hommage au travail phénoménal de Lise Bourbeau avec son livre : « Les 5 blessures de l’âme qui empêchent d’être soi-même ».

Dans l’après-midi, un atelier sophrologie aura lieu sur le thème du portrait chinois et des cinq sens.

Rendez-vous donc le samedi 28 janvier prochain au Salon de thé Feuilles et Thés au 52 Rue Marceau Gautier – 13250 Saint Chamas, entrée libre.