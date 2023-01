Eddie & Noé – Plus chauds que le climat !

Eddie & Noé est une nouvelle série des éditions Sarbacane, qui débute avec ce premier tome intitulé Plus chauds que le climat !, paru en janvier 2023. Une bande dessinée jeunesse, de Max de Radiguès et Hugo Piette, qui présente trois adolescents qui veulent bousculer les codes et construire le monde de demain.

Devant l’école Athénée Frimout, un élève descend d’une voiture. Noé rejoint rapidement, derrière le grand portail sa camarade, Eddie. Elle lui demande s’il est prêt. Il lui fait voir son sac et affirme qu’il a tout. Il regarde derrière le portail et constate que sa mère est partie. Ils sortent déterminés de l’école, tandis que la sonnerie retentie. Mais une camarade remarque leur sortie. Elle leur demande pourquoi ils ne vont pas en cours. Eddie constate que Sarah les a vus… Noé explique qu’ils vont à la manif ! Quelques instants plus tard, ils sont tous les trois dans le bus. Eddie n’en revient pas que Noé l’ait laissé venir. Lui, demande ce qu’il aurait dû faire… La jeune fille pense que Sarah va les balancer, car elle n’est qu’une petite bourge et que la manif ne l’intéresse pas. De son côté, Sarah trouve tout cela excitant !

Le récit se lit assez facilement, il est entraînant et plutôt bien rythmé. Les lecteurs suivent deux adolescents dans leur envie de changer le monde et tenter de sauver la planète. Mais dans tous ces mouvements, les premiers émois, secrets, envies, viennent aussi bousculer leur vie et amitié. La bande dessinée se veut pétillante et enthousiaste, avec un scénario plaisant et moderne. Des thèmes choisis qui plairont aux jeunes lecteurs sont à retrouver, comme l’écologie, la manifestation, les amours, la différence, l’homophobie, le racisme, l’amitié, l’avenir… La rébellion commence chez les adolescents qui ne comptent pas manifester que dans les rues. En effet, ils veulent déjà faire changer les choses, dans leur propre collège, en entraînant tous les élèves ! Le dessin est assez simple, suffisant et plaisant, offrant un album sympathique à découvrir.

Plus chauds que le climat ! est le premier tome du diptyque Eddie & Noé, des éditions Sarbacane. Un album enthousiasmant et rafraîchissant, assez moderne, qui présente deux adolescents. Deux amis d’enfance, qui veulent s’investir pour construire un monde meilleur, entre amours, émois, amitié, découverte…

