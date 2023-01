Mozart à Monaco du 27 janvier au 5 février

Pour la deuxième année, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo organise son festival Mozart à Monaco pour fêter la date d’anniversaire du plus célèbre des compositeurs !

Du 27 janvier au 5 février, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo proposera 5 concerts à l’Auditorium Rainier III, permettant de savourer toute l’étendue du génie autrichien.

Au programme, concertos, symphonies, quatuors, lieder, ouvertures, sérénades et autres pièces avec les meilleurs artistes du moment : les pianistes Lucas et Arthur Jussen, Martin Helmchen et David Bismuth, le harpiste Xavier de Maistre, la soprano Fatma Saïd, la violoniste Antje Weithaas, la violoncelliste Marie-Elisabeth Hecker, sous la direction des chefs Kazuki Yamada et Bernard Labadie, et avec la participation active des musiciens de l’OPMC, que ce soit en solistes ou en formation de musique de chambre. Un moment phare de cette saison 22-23 à ne pas manquer !

Voici le programme :

Vendredi 27 janvier à 20h : David Bismuth, Liza Kerob, Federico Hood, Thierry Amadi

Dimanche 29 à 18h : Kazuki Yamada, Lucas & Arthur Jussen, Liza Kerob & Ilyoung Chae

Mardi 31 à 18h30 : Matthieu Bloch & Martin Lefèvre, Marie-B Barrière-Bilote & Diana Sampano, Arthur Menrath & Michel Mugot, Patrick Peignier & David Pauvert, Matias Behsmana

Vendredi 3 février à 20h : Bernard Labadie, Xavier de Maistre

Dimanche 5 février à 15h : Fatma Saïd, Martin Helmchen, Antje Weithaas, Marie-Elisabeth Hecker, Marie-B Barrière-Bilote.