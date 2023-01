La compagnie rouge – Ed. Delcourt

La compagnie rouge est un récit complet, de Simon Treins et Jean-Michel Ponzio, paru aux éditions Delcourt, en janvier 2023. Une bande dessinée qui présente un space opéra high tech et spectaculaire. Un récit de science-fiction plutôt réussi et captivant.

Dans l’espace, un vaisseau s’approche d’une planète. Il lance des drones sur celle-ci. Il est expliqué que c’est au temps de la moisson, à la veille du seizième anniversaire de Flint Robinson, que la guerre s’abattit sur Antiopos V. C’était le plus beau cadeau d’anniversaire dont il pouvait rêver. Une fois à la surface de la planète, les drones se déploient. L’un d’eux tire sur une moissonneuse ! Frisette, le pilote du drone se fait reprendre. Il ne devait pas tirer sur cet engin agricole. Il explique qu’elle était hostile ! On lui rappelle qu’ils ne sont pas censés s’en prendre aux civils. Aussi, cet acte sera retenu de sa paye. Frisette tente de se racheter, expliquant qu’ils ont des assurances, de plus l’engin est automatique, il n’y a donc pas mort d’homme ! Ils sont bientôt en contact avec des robots qui semblent hostiles.

La compagnie rouge est une milice privée de militaires qui va recruter le jeune flint, archiviste sur une planète agricole. Le jeune homme rêve de quitter sa planète dans l’espoir de devenir également un mercenaire. Il veut combattre et piloter des robots et des drones. Alors qu’une nouvelle mission les appelle, les choses vont basculer… La bande dessinée rythmée et captivante présente un space opéra spectaculaire et plutôt bien découpé. Un récit de science-fiction où la guerre se fait avec des vaisseaux, des méchas, des drones, assez impressionnant, terrifiant et captivant à la fois. Les personnages se dévoilent peu, les mystères restent assez longtemps, pour immerger et intriguer. Le dessin se veut réaliste, il paraît dérangeant pour les personnages, mais l’œil s’y fait rapidement. Pour ce qui est des machines, c’est grandiose.

La compagnie rouge est un récit complet de science-fiction dense, plutôt bien mené, des éditions Delcourt. Un album qui présente un space opéra high tech et spectaculaire, qui saura plaire aux fans du genre, entre guerres, machines, drones, mercenaires, espace…

Lien Amazon