Namii de Biird : Offrez vous un orgasme en moins d’une minute

Mes coquinettes, aujourd’hui, nous allons vous faire grimper au rideau en moins d’une minute. Eh oui, c’est possible avec le Namii de Biird. C’est un stimulateur clitoridien 2 en 1 de fou, et vous allez voir il va bientôt devenir votre nouvel Namii (enfin ami). On vous en parle tout de suite

Si vous pensez que sextoy rime avec “gros truc cochon” has been, vous avez tout faux. Il suffit simplement de regarder le Namii de Biird pour penser immédiatement “mais il est trop mignon ce ptit truc”. Jamais oh jamais vous penseriez que c’est un objet coquin qui va vous faire grimper au rideau en moins de 2. Vous pourriez très bien l’exposer dans votre chambre à la vue de tous que tout le monde n’y verrait que du feu (bon on est d’accord, si vous avez des copines qui l’ont déjà, vous serez grillées mais qu’importe). En plus, sa base de chargement magnétique lumineuse en fera un parfait objet de table de chevet, j’adore.

Prenez votre pied en quelques minutes avec Namii

Namii est un stimulateur clitoridien 2 en 1, il est doté de fonctions de succion et de vibration le tout réunies en un splendide objet de bien-être. Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre comme mode voir les deux. Il a 5 niveaux de vibrations et 5 niveaux de succion (du plus faible au plus fort, intermittent ou non). Les possibilités sont infinies. A vous de trouver celle qui vous fera vibrer.

Sa “bouche” va alors entouré le gland du clitoris pour l’exciter grâce à des vagues d’air alors que la partie inférieure viendra vibrer contre votre vulve. Grâce à la double stimulation (aspiration et vibration), vous allez pouvoir expérimenter différents orgasmes. Bien évidemment, vous pourriez tout à fait l’utiliser sur d’autres zones érogènes voire même l’utiliser sur chéri. Je suis certaine que votre imagination fera le reste.

Le gros avantage qu’il a est que vous n’avez pas forcément besoin de l’avoir en main, il est utilisable en mode mains libre. Mais comment ? Ah mes coquines, un peu d’imagination, hop entre les cuisses bien placés, vous serrez les cuisses, allumez-le et partez au 7ème ciel en quelques minutes à peine.

En plus, il est plutôt silencieux, vous pourriez l’utiliser en douce à côté de lui (de quoi l’exciter s’il vous surprend) sans qu’il ne s’en rende compte. Vous préférez vous faire plaisir dans votre bain ? Pas de souci, puisqu’il est 100% étanche.

Namii existe en 3 couleurs : Violet – Rose ou Vert menthe à l’eau.

En édition Spéciale Jouissance Club

Preuve de la qualité et de l’efficacité de Namii, Jüne Plã du fameux compte Instagram @jouissance.club a collaboré avec la marque Biird pour créer un Namii en édition spéciale.

Lorsque vous ouvrirez votre Namii, vous trouverez dans la boite plusieurs goodies. Franchement cela m’a fait énormément sourire, même si j’avoue que je ne sais pas si j’aurais envie de montrer à tout le monde ces goodies. Mais c’est assez marrant, il faut l’avouer.

On a deux goodies sympas : un gros marque page doré et un pendentif et sa chaine en forme de main qui a un doigt relevé (le fameux petit doigt magique qui titille). Franchement, trop mignon. En plus, vous aurez une petite pochette bleue pour pouvoir cacher et emporter Namii partout (mais sincèrement pourquoi le cacher tellement il est mignon). Vous aurez aussi un guide du plaisir et des autocollants. De quoi jouir en toute liberté !

Pour l’édition simple, vous aurez votre Namii et sa base de chargement. Mais sincèrement, pourquoi ne pas choisir l’édition limitée qui a un ptit truc fou en plus ?

Sachez aussi que pour chaque achat d’un Namii, quelle que soit la couleur, un arbre est planté grâce à l’association Onetreeplanted.

Pour shopper votre nouvel Namii, c’est par ici >> chez Biird. Actuellement, il est à 119€ en édition limitée (au lieu de 139€). Pour la version “simple”, comptez 109€ (au lieu de 129€).