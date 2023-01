Junkwraith – Ed. Ankama

Junkwraith est un ouvrage étonnant d’Ellinor Richey, paru aux éditions Ankama, en janvier 2023. Un roman graphique et un récit initiatique et fantastique, qui présente une aventure incroyable, pour une jeune fille tiraillée entre passion et pression, entre colère et rejet…

Florence arrive à la patinoire. Elle pose son Juju, journal et appareil électronique qui la suit partout, sur le rebord, afin qu’il puisse analyser les performances et progressions. La jeune fille s’élance et tente une pirouette haircutter. Elle essaie de tenir et de faire aussi bien que Zoé. A la fin de sa pirouette, Flo se sent mal. Elle court sur le rebord de la patinoire, pour vomir derrière la rambarde. Derrière elle, un homme l’appelle. Il lui rappelle qu’un retard lui ferait perdre des points ! Il faut qu’elle se dépêche de se changer, car elle ne voudrait certainement pas redescendre dans le classement. Florence vient de s’apercevoir qu’elle a vomi sur son sac, mais elle ne peut pas attendre. Elle attrape son sac et son Juju pour accourir vers les vestiaires. Elle rejoint des camarades peu commodes, qui semblent se moquer d’elle.

De colère, par peur, par rejet, désespoir, Florence jette ses nouveaux jolis patins dans une poubelle. Elle est sortie précipitamment de la patinoire et de la compétition. Mais son acte va avoir des conséquences ! Un Junkwraith est invoqué, un esprit vengeur… Florence, pour réparer sa faute, va s’embarquer pour un voyage initiatique, une folle aventure ! La bande dessinée dense, se lit assez facilement, tellement le scénario est original et l’intrigue captivante. En effet, à la croisée de plusieurs chemins, le récit est initiatique, fantastique, moderne, tout en abordant plusieurs sujets. Il y a la pression, le regard des autres, la passion, le rejet, l’écologie, le rapport aux choses, les déchets, les sentiments… Différents thèmes s’entremêlent parfaitement dans cet univers qui se veut aussi futuriste. Le dessin est particulier, avec un trait énergique et fluide.

Junkwraith est un one shot surprenant et captivant, des éditions Ankama, qui présente une quête épique. Une aventure fantastique, pour une jeune fille qui tente de se sauver et va aussi apprendre à mieux se connaître, se révéler et s’affirmer.

