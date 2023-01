Un rendez-vous culturel et gourmand à la Madeleine de Marcel à Gémenos

Il se passe toujours des évènements littéraires conviviaux et gourmands à la Madeleine de Marcel à Gémenos. Pour fêter en beauté l’Epiphanie, les deux adorables propriétaires Naïa et Romane ont le plaisir de vous proposer une dégustation autour de la Galette des rois le 7 janvier 2023. Ce Salon de thé littéraire est un bel endroit qui se prête tout à fait au plaisir de lecture, intimiste, mais inspirant.

Carte blanche sera donnée à six auteurs régionaux, tous membres de l’association Unissons. Venant d’univers littéraires différents, ces auteurs de talent vous présenteront leurs livres :

Bruno Carpentier, Cécile Carello, Max Clanet, Sandrine Battany, Michel Lecocq et Johanna Gras.

Le maître de cérémonie Florian Allain animera avec brio cette pause culturelle et gourmande.

Les auteurs et leurs ouvrages :

Après des études de droit et une carrière dans l’armée (Infanterie, Légion étrangère), Bruno Carpentier se retire en 2013 dans le Pays d’Aubagne où il crée la collection de romans policiers “Crimes de Pays”, dans laquelle il a publié cinq polars, dont La Crypte de Saint-Maximin (sélection 2021 du Prix de l’Evêché). Le 6ème opus de la collection, Les Sorcières de Gréasque, paraîtra en 2023.

Pitch de La Crypte de Saint-Maximin :

Janette Mouriès est retrouvée morte dans la basilique de Saint-Maximin où reposent les reliques de Marie-Madeleine. À ce qu’on raconte au village, la vieille dame avait découvert un secret dans la crypte. Affabulations ? Crime crapuleux ? Complot religieux ? Parachuté en zone gendarmerie, le commandant Cosentino n’a cure de la rumeur et pense plier l’enquête en dix jours. Mais ce qu’ignore le flic du SRPJ de Marseille, c’est que nul ne sort indemne du troisième tombeau de la chrétienté, pas même un as pétri de certitudes.

Marseillaise, grande lectrice, amatrice de romans, séries et films policiers, dotée d’une grande imagination, Cécile Carello a toujours su que l’écriture serait le moyen propice pour retranscrire ses propres histoires et partager des émotions avec ses lecteurs.

Wen et Wen Échec et Mat sont deux romans policiers racontant les aventures d’une jeune journaliste américaine à la recherche de son passé. Une enquête policière moderne pleine de suspense, d’actions et de rebondissements, deux « page turner ». Wen le premier volet peut se lire indépendamment, mais votre curiosité vous poussera à vous plonger dans la suite et fin des aventures de Wen avec Wen – Échec et Mat ! RÉDEMPTION est un roman policier écrit à quatre mains avec David Meïr Grünberg. Une enquête de police inédite, mélangeant réalité alternative, uchronie et policier. Une idée originale de David Meïr Grünberg inspirée d’une légende juive qui vous tiendra en haleine du début à la fin.

Ancien journaliste d’investigation issu de l’Ecole de journalisme de l’Université Aix-Marseille après 20 ans de carrière dans la Justice, Max Clanet est diplômé de Criminalistique scientifique et diplômé supérieur de droit pénal. Auteur de plusieurs ouvrages d’enquêtes dont l’un sélectionné pour le fonds de recherches du Congrès américain à Washington, il est aujourd’hui auteur de thrillers et d’une série espionnage. Il écrit aussi pour le cinéma et la télévision.

Pitch de : Les Nuits de la Bête (LBS Editions, Dilisco gr ALBIN MICHEL) Un thriller glaçant, une plongée vertigineuse dans le monde terrifiant des sectes au cœur de Marseille. Une enquête hors-normes menée par une jeune psychologue au sein des groupes qui pratiquent les manipulations mentales. Le côté glauque des quartiers de la ville. Satan se cache-t-il dans les eaux du Vieux-Port ?

Sandrine Batany est potière et romancière. Installée dans un magnifique village du Var, elle publie en 2022 son premier roman : Le livre rouge.

Pitch de : Le livre rouge : Alors que l’orage éclate, Jeanne se plonge dans la lecture d’un livre acheté dans une brocante. Elle adore chiner… Une grande aventure commence alors pour elle, mais également pour Maria, son amie de toujours. L’épopée romanesque d’Agénor de Largeris ce navigateur au temps des colonies va dynamiser leur vie et nous entraîner dans un voyage palpitant…

Michel LECOCQ est un artiste photographe et romancier né à Saint-Dizier en 1969. Il a commencé à réaliser des images en 1998. Il a eu la chance de pouvoir exposer à maintes reprises au cours des années 2010 à 2015 en France et ailleurs. Il se consacre aujourd’hui davantage à l’écriture. Il a écrit à ce jour quatre romans. Deux sont édités chez ALTER REAL : « Pire que tout » sorti en septembre 2021 et « Haïku noir » sorti en avril 2022, un n’est plus édité depuis maintenant deux ans et un quatrième est en cours de relecture au 20 septembre 2022 pour une sortie possible en mai 2023. Il continue à réaliser des images et à présenter son travail photographique. Il a créé en janvier 2011 avec sa femme le laboratoire d’impression d’art « Tirage-Art ». Il est coté sur le marché international de l’art (référence Artprice) depuis fin octobre 2017.

J.K-GRAS est née et a grandi à Marseille. Très attachée à sa Provence d’origine et à ses racines, elle aime aussi voyager et découvrir de nouvelles terres qui contribuent à nourrir son imaginaire. D’ailleurs, son goût pour les belles-lettres est au cœur de ce désir d’écriture depuis son plus jeune âge.

Le pitch de Zéladonia : Une mission désespérée pour sauver un peuple à l’agonie, une étrange menace qui tourmente Emma en rêve, cette quête pour rétablir l’équilibre ne s’annonce pas de tout repos ! Entre les hors-la-loi de Fort Cataracta, la magie du joyau qui n’en fait qu’à sa tête, et Torren prisonnier du terrible Vulcanis, l’Élue et ses amis parviendront-ils à accomplir la volonté des Bénis ? Réussiront-ils à raviver l’espoir dans les lieux les plus sombres de Zéladonia ?

N’hésitez pas à aller à la découverte de ces talentueux auteurs, une séance de dédicaces clôturera ce goûter culturel et gourmand à la Madeleine de Marcel à Gémenos.

La Madeleine de Marcel : Cour des Granges Gémenos, à partir de 15h30