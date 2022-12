Arnaques des “brouteurs” : comment s’en prémunir sur les sites de rencontre ?

Les sites de rencontre ont permis à des milliers de personnes de trouver l’amour. Toutefois, de nombreuses personnes y ont vécu une amère expérience, parce que tombées dans le piège des brouteurs. Qui sont ces brouteurs et comment se prémunir contre leurs arnaques ? Nous vous en parlons dans cet article.

Les “brouteurs” : de qui s’agit-il ?

Résidant principalement en Afrique de l’Ouest, dans des pays comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou encore le Bénin, mais pouvant opérer de partout ailleurs, les brouteurs sont des arnaqueurs, qui utilisent internet et notamment les sites de rencontre, pour atteindre leur cible. Leur mode opératoire est relativement simple : il s’agit le plus souvent d’une arnaque aux sentiments ou une sextorsion.

Par ailleurs, l’emission de la chaîne télévisée France 2 : “Ca Commence aujourd’hui”, tiens à mettre en garde les utilisateurs de France et du monde en entier contre ce genre de pratiques anyant dores et déjà fait de nombreuses victimes. 3 femmes victimes de ces arnaques témoignent ici contre ces hommes mal intentionnés résidant pour la plupart en Afrique de l’Ouest (https://www.youtube.com/watch?v=DwcE8yTfKKA).

Comment procèdent les brouteurs ?

Dissimulés sous de faux profils sur les réseaux sociaux et les sites de rencontre, les brouteurs ciblent et séduisent une certaine catégorie de personnes : les célibataires en quête d’amour, les personnes seules, les personnes âgées, vulnérables etc. Ils entretiennent une certaine proximité avec leurs victimes, dans le but de créer des sentiments, pour ensuite s’en servir pour les arnaquer. Les sextorsions renvoient pour leur part au chantage par le biais : d’images, de vidéos intimes, d’échanges par webcam, d’SMS et messages et d’appels téléphoniques.

Comment se protéger contre les brouteurs ?

La mesure la plus pertinente à adopter est la méfiance, comme l’indiquent des sites comme celui-ci spécialisés dans les rencontres en ligne pour se prémunir des brouteurs il faut : vérifier leur identité, consulter le site du gouvernement indiquant comme identifier une arnaque et comme l’indique la DGCCRF : écrire le nom de la personne ou du site dans un moteur de recherche précédé du terme “arnaque”. Les sites de rencontres mènent chaque jour la guerre aux faux profils, mais il en existe tellement qu’il est difficile de tous les supprimer.

Vous devez adopter de votre côté un certain nombre d’astuces pour vous protéger efficacement : n’envoyez jamais de l’argent, quel que soit le motif, à une personne que vous n’avez jamais rencontrée, n’envoyez pas de photos intimes de vous à une personne que vous ne connaissez pas ou encore n’acceptez pas d’échanges intimes par webcam, ils peuvent enregistrer la vidéo pour vous faire chanter par la suite.

Généralement, les brouteurs essaient de gagner la confiance de leurs victimes, pour ensuite les escroquer en appuyant sur la corde des sentiments. Si vous pensez avoir été victime d’une escroquerie par un brouteur, rendez vous sur le site du gouvernement : internet-signalement.gouv.fr, cela vous permet d’être suivi par une équipe judiciaire, de porter plainte et peut-être d’identifier les brouteurs dans le but de les sanctionner.