3 bonnes raisons de bien choisir le cartable de son enfant

À la rentrée scolaire de chaque année, le choix du cartable peut se transformer en réel casse-tête pour certains parents. En fait, plusieurs critères importants sont à prendre en compte lors du choix du cartable. Découvrez ici quelques bonnes raisons de bien choisir le cartable de votre enfant.

Une meilleure intégration de l’enfant

Pour les enfants, le côté esthétique du sac à dos est un critère de choix très important. C’est pourquoi il ne faut pas le négliger. Si votre enfant a un bon cartable d’école, il aura moins de raisons de rechigner à aller en cours. Choisissez donc un cartable à l’aspect visuel attractif, mais pas trop voyant non plus, au risque de faire des jaloux ou d’attirer des voleurs. Vous devez garder à l’esprit qu’il s’agit après tout d’un enfant et non d’un modèle à exposer.

Pour affronter le quotidien de la vie scolaire, votre enfant a juste besoin d’un sac de qualité et esthétique. Généralement, les filles sont plus exigeantes sur le choix de leurs cartables. Mais une sélection de cartables d’école pour fille devrait vous aider à faire le bon choix pour elles.

Une bonne santé dorsale

L’aspect pratique compte énormément dans le choix du cartable de votre enfant. Lorsqu’il est bien choisi, le cartable contribue à la préservation de la santé de l’enfant.

Le sac de l’enfant doit s’adapter correctement à sa morphologie afin qu’il puisse faire tous ses mouvements en toute liberté. Pour qu’il soit bien adapté, le sac doit peser moins de 10 % du poids de l’enfant.

Le mieux serait de choisir les sacs avec un creux sur le dos pour que la forme puisse bien se confondre au dos de l’enfant. Cela lui permettra d’éviter dès son jeune âge tous les problèmes de dos. Aussi, il ne faudrait pas que la largeur du sac dépasse les épaules de l’enfant.

Une meilleure sécurité

Pour pouvoir garantir sa sécurité en ville, lorsqu’il traverse la rue ou attend le bus, vous devrez choisir un cartable rendant visible votre enfant. En effet, leurs petites tailles les rendent plus vulnérables que les adultes. Le danger est encore plus imminent en période d’hiver où les jours se raccourcissent et que les trajets doivent se faire de nuits.

Certains cartables peuvent être équipés d’accessoires rétroréfléchissants qui renvoient vers les conducteurs la lumière de leurs phares. Cela augmente considérablement la distance à laquelle les enfants sont visibles. Sans des cartables équipés de ces accessoires, les automobilistes n’aperçoivent les enfants qu’à 30 mètres.