Suavinex – Une gamme anti-moustiques pour les petits

Avec l’arrivée des grosses chaleurs, les parents veillent à ce que les moustiques ne s’approchent pas de leurs babys. La réputée marque espagnole Suavinex propose justement une gamme de soins permettant de protéger les enfants d’éventuelles piqûres, de façon inédite et pour autant efficace. Bonne nouvelle, elle conviendra à toute la famille !

Suavinex – Les produits/soins pour bébé & maman

Suavinex est une marque reconnue dans le monde de la puériculture, elle est notamment leader du marché en Espagne. Elle fait partie de ces marques que l’on remarque dans les rayons de nos parapharmacies pour l’élégance de ses packagings. Quand l’esthétisme se confond à l’innovation, cela donne des produits pensés pour chaque étape de la vie de bébé et de la maman. Des indispensables durant la grossesse, pendant l’allaitement, ainsi que du matériel et soins pour l’alimentation de bébé.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Suavinex pour découvrir l’étendue des produits proposés.

Suavinex – Une gamme anti-piqûres à la citronnelle

Suavinex propose une gamme qui veille à protéger nos enfants des piqûres de moustiques durant cet été. Et nous avons une certitude, elle va beaucoup leur plaire. Pourquoi ? Parce que Suavinex a réussi le pari de sortir de sa zone de confort – et de se démarquer au passage – en proposant des soins à leur portée. Des patchs adorables à la citronnelle pour toute la famille, des tattoos aux looks géniaux pour que les petits se sentent protégés lorsqu’ils jouent dehors, sans oublier un soin « après-piqûre » au format roll-on hyper pratique.

Tous les produits Suavinex sont chez DocMorris ICI.

Les Patchs Citronnelle

La boîte contient 36 patchs transparents à coller un peu partout, notamment sur la poussette lors de promenades nocturnes au bord de l’eau. Ils contiennent des huiles essentielles de Citronnelle, de Géranium et d’Eucalyptus. Leur durée : 12 heures. Vous l’aurez compris, ces patchs se collent un peu partout de façon à éloigner au maximum les moustiques : tee-shirt, casquette, sac à dos, lit, etc. Pour info, ils sont transparents. La marque préconise de frotter le patch toutes les 20 minutes pour qu’il se dégage des vapeurs. Enfin, elle conseille de mettre deux patchs pour tout le corps, un à la hauteur de l’épaule et l’autre au niveau de la taille.

Les Tattoos à la Citronnelle

Les Tattoos à la Citronnelle sont super sympas ! Ils sont agréables à utiliser, ils se détachent facilement et se mettent directement sur la peau. Des essences naturelles se dégagent et font fuir les moustiques. Il y en a 14 au total, sous forme de bonbon, de glace, de fraise, de danseuse, d’arc-en-ciel, etc. A noter quand même : ils ne sont pas conseillés pour les enfants en dessous de 3 ans.

Le Roll-on « Après-piqûre »

Et voilà notre coup de cœur ! Le roll-on « Après-Piqûre » va rapidement s’imposer comme un indispensable du sac à langer. Il permet une application ciblée sur la piqûre de façon à soulager immédiatement le petit des démangeaisons. Sa texture est fraîche, il ne sent absolument pas et ne contient pas d’alcool. Il suffit de passer le roll-on sur la piqûre et de masser quelques secondes. Ne pas hésiter à renouveler 3 ou 4 fois par jour si les démangeaisons persistent.

Avec sa gamme anti-moustiques, Suavinex réussit à faire en sorte que les enfants soient protégés des piqûres sans même qu’ils s’en rendent compte. Ici, pas de crème collante à l’odeur alcoolisée, mais bel et bien des soins simples et faciles à utiliser. Et il y a fort à parier qu’ils seront ravis de faire des tattoos à la Citronnelle sur leur peau bronzée.