Les chroniques d’Ona – Ed. Dargaud

Les chroniques d’Ona est un récit complet, des éditions Dargaud, paru en avril 2024. Une bande dessinée de Salva et Yohan Sacré, qui présente un récit fantastique, une quête initiatique, pour une jeune fille qui doit rejoindre les terres de son clan, dans un monde désolé…

Lorsque plus rien ne vit, plus rien en pousse, il ne faut pas s’inquiéter, et garder toujours espoir. Une jeune fille se cache derrière une souche, pour ne pas être vue par d’étranges bêtes. Elle court, s’affaire, jusqu’à un monticule noir et gris. Avec son pouvoir, elle ouvre un passage et entre dans son repaire. Elle retire sa capuche, laisse de côté son bâton et sort de sa poche une motte de terre avec une plante. Ona la pose sur la terre, avec un sourire. Elle fait léviter un flacon d’essence de tourbe et de sable, pour la plante. Cette dernière se redresse et semble pousser. Ona pensait bien que cela requinquerait la plante. Mais bientôt, le sol se met à trembler, des créatures creusent le sol et entrent dans son refuge. Elle tente de les repousser avec son bâton et une pierre, mais rien n’y fait !

Ona doit fuir, laissant tout derrière elle. Un long périple commence pour la jeune fille, qui veut retrouver les terres de son clan. Une quête initiatique, entre souvenirs et apprentissages de sa maman, et son combat contre le Sombre, qui dévore tout sur la terre. Ona est une Lueur, elle possède une magie et peut utiliser la magie de cristaux, pour aider, apaiser, développer… La bande dessinée, divisée en plusieurs chapitres, reste rythmée et plaisante à suivre. La jeune héroïne, attachante, semble démunie, mais ne perd pas espoir, comme lui rappelait sa maman. Sur une terre dévastée par le sombre, étrange phénomène, elle va devoir survivre, entre rencontre, espoir, courage et détermination. Les thématiques restent profondes et d’actualité, avec l’écologie, le respect de la nature et des autres, les rapports mère-fille et l’identité culturelle. Le dessin offre un trait doux et fin, présentant un univers tendre, épuré et subtile.

Les chroniques d’Ona est un récit complet, un conte fantastique, des éditions Dargaud. Une quête initiatique pour une jeune héroïne déterminée, qui tente, entre souvenir et apprentissage, à retrouver les terres de son clan et à faire le bien autour d’elle, pour sauver le monde.