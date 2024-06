Respire – Des solaires cleans à glisser dans sa valise

Respire est une marque dont je vous parle régulièrement – et que vous aimez beaucoup par ailleurs – mais j’avais quand même envie de faire une parenthèse en vous présentant son duo solaire. Deux soins essentiels pour se protéger des rayons du soleil et prendre soin de sa peau, pour un bronzage durable et sublimé. On valide !

Un duo solaire clean avant tout !

Avec Respire, pas de surprise, les produits que propose la marque sont entièrement cleans. Et cela a le mérite d’être répété, d’autant plus que les soins solaires lambda sont assez controversés, notamment pour leur composition qui altère notre santé et celle des coraux. Et c’est à ce moment précis que Respire intervient, ayant à cœur de proposer des soins qui protègent des rayons du soleil ainsi que de l’environnement, puisqu’ils sont non toxiques pour les algues et les coraux.

Pour info, les soins RESPIRE sont également disponibles sur la boutique de Blissim.

2 soins solaires à combiner durant tout l’été

La crème solaire protectrice SPF 30 ou 50

J’avais envie de commencer par la crème solaire que je connais bien et que je valide amplement. Sachez que selon vos exigences, elle est proposée en SPF 30 ou 50 par Respire. Mais globalement, je vous conseille de glisser un SPF50 dans votre valise pour une protection plus sûre. La crème est agréable sur la peau. Elle est suffisamment fluide pour la déposer uniformément sans avoir besoin de masser durant de longues minutes. Cela permet de faire des retouches facilement au fur et à mesure de l’exposition (à minimiser, je précise). Son flacon pompe est facile à prendre en main et plus économique. L’odeur est douce et discrète. Enfin, pour celles et ceux que cela inquiète, les crèmes solaires Respire ne font pas de traces blanches, ce qui n’était pas le cas à l’époque.

Petite parenthèse sur les packagings et l’univers global de la marque que j’adore : la couleur des flacons, les écritures en relief. Son prix : 18.90 €

L’après-soleil rafraîchissant

L’après-soleil rafraîchissant est intéressant également. Je ne peux pas dire que j’ai eu un coup de cœur flagrant parce que je ne suis pas tellement adepte de textures « gel ». Mais il a le mérite d’apporter de la fraîcheur après une journée de plage ou de rando, idéal après la douche. Je dois quand même saluer son côté hydratant qui est assez surprenant pour le coup. De plus, le gel pénètre rapidement sur les jambes et ne colle pas. Enfin, son odeur est gourmande… On adore !

Une fois encore, son packaging est superbe, avec ce mélange de trois couleurs pastel. Son prix : 14.90 €

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la marque Respire, je vous invite à découvrir mes précédents articles dans lesquels je vous présente d’autres soins : déodorants, gels douche, huile démaquillante, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur le site officiel de Respire pour découvrir l’étendue des soins proposés.