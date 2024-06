Dans les prés – Ed. Langue au chat

La collection A toucher, des éditions Langue au chat, se complète avec le titre Dans les prés, paru en avril. Un livre adapté aux tout-jeunes lecteurs, un imagier à toucher, pour éveiller les petits et les accompagner dans le développement du langage, tout en découvrant un univers fabuleux.

Dans les prés, on peut rencontrer un cheval et son poulain, ou encore la copine Marguerite, une vache ! Le cheval est doux, avec une belle robe, tout comme la vache, qui est tachetée, par contre. Sur la double page suivante deux ballots de paille sont à retrouver. C’est le tracteur qui fait « vroum vroum », qui les a fabriqué ! Un ballot de paille est à toucher, pour éveiller le sens, tout comme les roues du tracteur, qui sont en relief. La troisième double page présente de jolies fleurs, que les abeilles butinent, pour faire du bon miel !

L’imagier présente à chaque double page un nouveau thème, deux photos qui ont un lien commun, un rapport. Ainsi, dans les prés, on trouve des chevaux, de poulains, ou encore des vaches. Le tracteur est assimilé avec les ballots de paille, pour les transporter… Les fleurs permettent aux abeilles de faire du bon miel ! A chaque page une nouvelle matière est à toucher. Cela pour éveiller la curiosité et le sens du toucher des jeunes enfants. L’imagier propose aussi de développer le langage et de se familiariser avec des mots, en associant une image avec un mot. Le petit livre reste pratique à prendre en main, avec son format, sa couverture molletonnée et ses coins arrondis. Les photographies, plutôt que des illustrations, interpellent et stimulent les jeunes lecteurs.

Dans les prés est un nouvel imagier, de la collection A toucher, des éditions Langue au chat. Un livre adapté aux jeunes enfants, pour éveiller les sens et plus particulière le toucher, avec l’aide de différentes matières, ainsi que pour développer le langage et enrichir le vocabulaire.