Neuf – Raccourci espace-temps aux Éditions Dargaud

La conquête spatiale. Un jeune astronaute découvre un trou de ver, le ramenant une vingtaine d’années dans le passé, en voulant se poser sur la mystérieuse planète Neuf. Un événement sporadique lui octroyant une chance de changer le cours de son destin, et peut-être celui de ceux qui l’entourent !

Un “space opéra” plus intime que métaphysique pour combler le vide intersidéral de la perte d’êtres chers…

À retrouver depuis le 31 mai 24 aux Éditions Dargaud. (+13)

Le décor :

Planète Titan – 3285e jour de la mission Nibiru…

Un vieil homme dans une combinaison d’astronaute envoie, en vain, un signal radio… Il marche dans un paysage désert, un peu comme un prophète dans la vallée du jugement dernier…

Un enfant assis près de sa mère…

Le compte à rebours pour le décollage de la navette spatiale a commencé. Le petit Johnny regarde son père s’envoler vers les confins spatiaux. Il a peur, il est triste, mais il sait que c’est l’accomplissement de son rêve, et il ne peut le retenir.

Sa mère essaye de le rassurer, tant bien que mal, jusqu’à la mise à feu des propulseurs. La navette s’élève peu à peu dans ce ciel tellement bleu, qu’une explosion déchire soudain…

Des années plus tard, dans une autre navette…

Johnny a bien grandi. Il est à présent le premier astronaute, sur le point de découvrir la vérité sur cette planète mystérieuse surnommée, Neuf. Mythe ou réalité… L’excitation est à son comble, mais le vaisseau est pris dans une tempête magnétique, et prend feu…

Johnny se retrouve assis au volant d’une voiture prête à foncer sur un camion. Il l’évite de justesse …. Et, comprend vite qu’il est en train de revivre un événement du passé ! Une opportunité …

Le point sur la BD :

Un peu de rêve, de nostalgie et de mélancolie, pour un one shot qui donne envie de regarder les étoiles. Pour ne pas oublier ceux qui s’y sont logés, un jour …

Avec Neuf aux Éditions Dargaud, on embarque pour l’espace, le temps, à la recherche d’amour perdu trop tôt. Le protagoniste principal de Philippe Pelaez, nous trimballe d’une époque à une autre pour nous laisser découvrir ces différentes opportunités de changer la donne de son destin. Et de celui de ceux qui l’entourent et qu’il chérit. De l’attachement d’un petit garçon envers son père qui ne l’a pas vu grandir, en passant par la perte d’êtres chers, le scénario déroule sa thématique autour de la conquête spatiale et des fameux « trou de ver ». Cette dimension métaphysique qui permettrait de superposer les « couches du temps » afin de s’y balader ! On passe d’un moment à un autre, entre introspection, et préparation du voyage spatial à venir, dans des échanges narratifs nombreux maintenant le suspense.

Guénaël Grabowski nous propulse aux limites de la galaxie avec ses grandioses planches intermédiaires. Tandis que ses personnages réalistes expriment intensément chaque ressentis.

La conclusion :

Un voyage spatial pour retrouver un père trop occupé par les étoiles dont la promesse résonne entre chaque page. Neuf aux Éditions Dargaud touche inévitablement par son sujet. Ce sentiment à la fois terrorisant et excitant de s’apercevoir qu’il est possible de « rejouer » sa vie. Par amour, par insuffisance, ou pour retrouver cette tendresse paternelle et cette complicité père/fils à jamais perdue dans le cosmos.

Superbe one shot, qui rappelle bien évidemment plusieurs films, abordant ce sujet, dont ​ce sont inspirés les auteurs. Pour nous rendre une œuvre entre ciel et terre, dans une conquête spatiale intime et déchirante !!