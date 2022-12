Nota Bene, tome 5, La Mythologie grecque

La Mythologie Grecque est le cinquième tome de la série de vulgarisation Nota Bene, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Benjamin Brillaud, Mathieu Mariolle et Phil Castaza, parue fin novembre 2022. Elle présente, cette fois-ci, la mythologie grecque, ses dieux, ses déesses, ses héros…

On retrouve Benjamin, en Grèce, au cœur de cette civilisation incroyable. Il explique qu’encore aujourd’hui on pense immédiatement aux colonnes, aux temples, aux colosses, aux statues… Beaucoup de vestiges et de monuments ont souffert avec le temps. On retourne donc dans l’Antiquité pour découvrir l’allure du Panthéon, et une petite balade. Benjamin poursuit ses explications, affirmant que la première chose qui vient en tête, quand on parle de Grèce antique, ce sont ses dieux. Aussi, avant d’aborder de manière plus générale cet énorme récit, la mythologie grecque, il faut expliquer également qu’il existe plusieurs versions ou interprétations des textes. Des similitudes s’avèrent, malgré tout nombreuses, mais l’origine du monde et le rôle de certains dieux changeront, du tout au tout, en fonction des régions dans lesquelles le culte était pratiqué.

Cette nouvelle bande dessinée officielle de la chaîne YouTube Nota Bene, invite à découvrir la Grèce antique et la mythologie grecque. Entre sérieux et humour, on revisite les mythes, les dieux, les Jeux Olympiques, les héros, les légendes… Le récit d’Homère est célèbre, mais ici sera abordée la version la plus commune et la plus connue. Le commencement, le chaos et les ténèbres sont évoqués pour mieux comprendre la Terre et les mythes qui vont suivre. La narration est plaisante, avec beaucoup d’informations et d’explications. Les cases, quant à elles, se veulent plus amusantes, apportant le côté ludique à la vulgarisation de ce documentaire. Il est très difficile de survoler ainsi la mythologie grecque tellement il y a à dire et à faire. Malgré tout l’album reste assez complet et intéressant. Le dessin conserve son trait fluide et rond, pour un ensemble satisfaisant.

La Mythologie grecque est le cinquième tome de la série de vulgarisation de l’histoire Nota Bene, des éditions Soleil. Un album ludique et plaisant qui propose de découvrir la réalité derrière les mythes, les dieux, les déesses, les héros, avec sérieux et humour.

Lien Amazon