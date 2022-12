Le fantôme de l’eau d’Harrowby Hall – Les aventuriers de l’Étrange 

Partagez





Le vieux manoir d’Harrowby Hall pourrait être accueillant pour ses invités, s’il n’était pas hanté ! Il va falloir trouver une solution pour éliminer ce fantôme de l’eau d’Harrowby Hall, avant que Noël pointe​​ ​l​e bout de son nez. Car c’est en ce jour de fête que, chaque année, un étrange esprit s’immisce grâce à l’eau et apparaît dans une des chambres de la demeure…

Une aventure fantastique et gothique, tirée du conte de John Kendrick Bangs.

Publiée aux Éditions Les aventuriers de l’Étrange depuis le 9 décembre 22. (+8)

Le décor :

Un manoir au beau milieu d’un lac…

Cela fait une éternité que celui qui prend la meilleure chambre à louer du manoir d’Harrowby Hall, voit apparaître, le jour de Noël, à minuit tapante, un esprit d’eau terriblement effrayant.

Chaque propriétaire de la vieille demeure a pourtant essayé de le chasser par tous les moyens. Invocations, rénovations de la vieille demeure, renouvellement de toutes l’étanchéité du manoir. Mais, malgré tous ces efforts, ce sont les acquéreurs qui ont fuis !!!



Et le fantôme est toujours là. Chaque Noël.



Aussi, Sir Oglethorpe, épuisé de voir passer ses invités sur des civières, chaque année, décide de fermer le manoir. Et de condamner la porte de la chambre concernée.

Le soir venu de Noël, le voilà, riant à perdre la raison, un verre à la main, persuadé qu’il a conjuré le mauvais sort.

Mais, soudain, au dernier coup de minuit, une flaque se forme sous la porte-fenêtre de sa chambre. Puis, de l’eau commence à se déverser grandement par l’ouverture entre les deux portes. Et, devant ses yeux ébahis, apparaît cette forme féminine, effrayante, gelée, d’eau aussi bleue que celle du lac entourant le manoir…

Le point sur la BD :

Un conte gothique et ancien, à lire lorsqu’on a envie de se faire peur !!! Le fantôme de l’eau d’Harrowby Hall est tiré d’une nouvelle datant de 1884, écrite par John Kendrick Bangs.

La rudesse de la vie à l’époque aurait pu transformer ce scénario en récit d’horreur, mais Barbara Yelin s’en empare pour nous offrir une version modernisée et adaptée à tous les âges. On est plus dans le style d’une chronique victorienne sophistiquée, provoquant des frissons, que dans un conte horrifique. Et, la petite morale finale très “english“ vient vous mettre la petite pichenette nécessaire pour comprendre la malédiction aussi insensée qu’extravagante, que subit ce pauvre fantôme ! Et les propriétaires !

L’autrice mêle ses illustrations d’une aura angoissante grâce à son jeu de couleurs bleu et noir sur fond blanc. Et, habille chaque page de compositions totalement différentes, pour accentuer la dynamique du récit. On voyage hors cadre, en cadre. Sur de pleines pages au fond blanc, avec des graphismes crayonnés qui dégoulinent comme cette entité !! Un beau travail d’édition en collaboration avec les Éditions Les Aventuriers de l’Étrange.

La conclusion :

Une malédiction à savourer au gré de l’année, qui vous fera réfléchir sur des comportements un peu trop capricieux ! Le fantôme de l’eau d’Harrowby Hall aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange plaît par son « humour noir » très « vieille Angleterre ». L’autrice garde un équilibre entre effroi et cynisme pour cette malédiction, tout au long de la lecture.

On aime le titre gaufré sur la couverture, qui donne une substance toute particulière à cette lecture aussi terrifiante que réjouissante.

Une belle petite histoire de fantôme, comme on les aime !