“Cet été-là” au cinéma : rencontre avec le réalisateur Eric Lartigau

Parmi les films à voir en janvier, nous recommandons « Cet été-là », le nouveau film d’Eric Lartigau (« La famille Bélier”) avec Marina Foïs, Gael Garcia Bernal, Chiara Mastroianni, Angela Molina et deux jeunes actrices formidables dont c’est le premier film : Rose Pou-Pellicer et Juliette Havelange.

Alors que nous sommes en plein hiver, le film va nous apporter un peu de chaleur puisqu’il se situe en été, au bord de la mer. Il suit Dune, une jeune fille de onze ans qui, comme tous les ans, vient passer les vacances avec ses parents (Marina Foïs et Gaël Garcia Bernal) dans leur maison des Landes. Elle retrouve Mathilde, son amie d’enfance. Elles vont s’amuser, faire des rencontres mais cet été sera différent des précédents : l’enfance s’éloigne peu à peu et certaines questions commencent à poindre dans l’esprit de Dune….

Nous avons vu « Cet été-là » en avant-première lors du dernier festival Cinéroman qui s’est tenu à Nice en octobre dernier et nous avons été touchés par ce film qui montre avec justesse la fin de l’enfance. Les deux jeunes actrices sont formidables. Elles apportent beaucoup de nuances à leurs personnages : elles se disputent comme des enfants, commencent à avoir des préoccupations d’adolescentes et se montrent parfois plus adultes que leurs propres parents. Elles sont en pleine évolution, tout comme les adultes du film. C’est un film qui va vers la lumière.

Eric Lartigau était accompagné de Juliette Havelange (l’interprète de Mathilde) pour présenter le film à Nice. Nous les avons rencontrés dans un salon de l’hôtel Negresco.

France Net Infos : « Cet été-là » est une adaptation du roman graphique de Mariko et Jullian Tamaki….

Eric Lartigau : C’est l’assistante du producteur Alain Attal qui m’a trouvé cette bd que j’ai dévorée. J’avais envie de faire un film avec lui sur la famille. Dans ce livre, il y avait un trait très japonais et en même temps très occidental. Avec Delphine Gleize, il a fallu faire vivre ces deux jeunes filles.

France Net Infos : La bd, comme le film, montre comment ces deux jeunes filles quittent peu à peu l’enfance…

Eric Lartigau : Oui, ce film montre la découverte de l’émancipation, des garçons… Il y a une espèce de perte d’innocence qui va les conduire ailleurs. Leurs parents se trouvent aussi dans un moment de bascule… Les filles sont même parfois plus adultes qu’eux.

France Net Infos : Chacun des personnages évolue dans le film. Ils ne sont pas les mêmes au début et à la fin….

Eric Lartigau : J’aime bien ces remises en question permanentes. Rien n’est arrêté dans la vie…

France Net Infos : Dans le film, Dune est constamment avec une caméra à la main et elle filme ce qu’elle voit. Etait-ce dans le roman ?

Eric Lartigau : C’est moi qui l’ai ajouté. Avec Delphine Gleize, on s’est dit que Dune avait besoin de se construire ses souvenirs, de cristalliser ce passage. Il y avait aussi une sorte de parallèle avec nous qui la filmions à hauteur d’enfant.

France Net Infos : Il y a beaucoup de changements par rapport au livre, notamment le père qui est espagnol. Pourquoi avez-vous fait appel à Gael Garcia Bernal ?

Eric Lartigau : Je le connaissais depuis un moment. On s’est souvent croisés à Cannes et on s’est vite très bien entendus. J’avais envie de travailler avec lui depuis longtemps. Comme le film se déroule dans le sud-ouest, près de l’Espagne, je me suis dit que ce serait bien qu’il y ait un mélange de cultures et de langues. Je trouvais que ça amenait quelque chose de sexy. Avec Marina Foïs, ils forment un duo sexy, je trouve ! Les castings se font dans ma tête pendant l’écriture. J’ai les visages qui viennent tout de suite…

France Net Infos : Ces deux jeunes actrices sont formidables…

Eric Lartigau : Il y avait 3000 jeunes filles. Lorsque je les ai vues, je les ai associées tout de suite virtuellement. Elles avaient déjà un feeling naturel, avec des regards complices. Après, on a travaillé avec zoom. Elles ont été bluffantes. Elles arrivaient sur le plateau en connaissant très bien le texte mais aussi avec une certaine liberté. Quand je leur demandais certaines choses, elles réagissaient toujours avec énormément de fraîcheur et c’était merveilleux à découvrir pendant le tournage.

“Cet été-là” d’Eric Lartigau avec Marina Foïs, Gael Garcia Bernal, Chiara Mastroianni, Angela Molina… au cinéma le 4 janvier 2023.