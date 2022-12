De Neuville – La collection du Nouvel An

De Neuville, grande chocolaterie française, présente, pour les fêtes de fin d’année, une jolie et gourmande collection. Des coffrets, petits et grands, des ballotins, réglettes, coupelles, sachets, moulages, pour tous les gourmands, avec des assortiments de ganaches et pralinés, des sujets chocolatés, des mini-calissons…

De Neuville est une chocolaterie française, dont l’histoire débute en 1884, dans le nord de la France. Un savoir-faire artisanal transmit, dans des ateliers qui se développent, permettant aujourd’hui l’implantation de plus de 150 boutiques en France. L’enseigne est connue et reconnue, présentant du chocolat français, autour d’un savoir-faire et d’une expérience ludique et gourmande.

Comme chaque année, la chocolaterie De Neuville présente une belle collection pour les fêtes de fin d’année. Il y a des coffrets, pour petits et grands gourmands, proposant des assortiments de ganaches et de pralinés. Le renversant fait partie de ceux-là, c’est un délicieux praliné pur amandes, avec des éclats de pistaches croquantes et caramélisées, à retrouver sur le dessus. Le tout est dans une coque fondante de chocolat au lait. Des notes de caramel appréciables, sont à savourer, tout comme le fondant de ce praliné.

La Bretonne est un autre praliné, amandes et noisettes et crêpe croustillante, enrobé de chocolat noir. La bouchée chocolatée est curieuse, croquante et fondante à la fois. Le praliné est savoureux, fondant, mais proposant aussi des éléments croustillants qui plairont. Un contraste sublimé par la force du chocolat noir qui se révèle parfaitement.

Une boule de gianduja au lait, enrobé d’un joli papier aluminium rose, est à déguster. Une bouchée succulente, à la texture fondante, propose un cœur de gianduja fondant, recouvert de chocolat au lait plutôt craquant. Bien d’autres pralinés et ganaches sont encore à découvrir et surtout déguster dans ces jolis et savoureux coffrets.

Pour compléter la collection des fêtes de fin d’année, il y a aussi le mendiant étoile filante en chocolat au lait. Une belle étoile, très gourmande visuellement, avec ce chocolat à casser ou à croquer, ainsi que ces éclats de noisettes et de framboises, sur le dessus. Une gourmandise simple, mais qui saura plaire, croquante et fondante, avec tout plein de saveurs qui viennent s’entremêler.

La chocolaterie française De Neuville est à retrouver par-là !