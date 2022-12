Silence, ça pousse ! Junior : les arbres fantômes aux Éditions Jungle

Si vous avez la main verte, il est impossible que vous n’ayez pas entendu parler de l’émission de Stéphane Marie : Silence, ça pousse ! Junior .

Ici, on passe en mode BD pour les juniors, avec l’histoire de quatre amis découvrant un jardin secret, axé sur la nature et les végétaux.

Lorsque Lou comprend que Timéo lui fait des cachotteries, elle le suit. Elle découvre alors que Timéo et trois autres amis/es font partie d’un club de jardiniers, les Jardikids. Au cours de leurs pérégrinations, ils vont découvrir un jardin secret où d’étranges statues végétales ont pris place !!

Une aventure immersive et mystérieuse publiée aux Éditions Jungle depuis le 8 décembre 22.

(+8)

Le décor :

Des enfants dans la forêt…

Evaëlle et Benny sont en plein effort pour tenter de sortir une vieille bicyclette de la rivière. Amusé, mais fainéant, Timéo appuyé contre un arbre les regarde faire au lieu d’aider.

Mais, soudain, ils sont interrompus par Lou, qui semble les surprendre en plein méfait !!! Cette chipie, s’inquiétant de la disparition de Timéo tous les mercredis après-midi et les week-ends, l’a suivi jusqu’ici. Et elle est pleine de questions et de reproches. Pourquoi son ami ne lui a jamais parlé de ses rassemblements ?

Aussi, le jeune garçon commence son explication en passant chez une voisine a qui il a laissé ses plantes carnivores ! Et celle-ci est ravie. Les frelons asiatiques qui décimaient la faune de son jardin, ont tous été engloutis. Avec cette première étape, Timéo peut commencer à expliquer à Lou ses motivations autour des plantes et de la nature… Car il n’a pas cru bon de parler de tout cela à Lou, à cause de la différence de leur passe-temps. Mais Lou a l’air vraiment intéressée. Alors, Timéo continue d’expliquer.

Il lui fait découvrir leur club, les jardikids, animé par Stéphane Marie, le grand spécialiste du jardinage !!

Et, pour parfaire cette clarification, il propose aux enfants d’aller jusqu’au village somnolent, où d’étranges faits vont se dérouler…

Le point sur la BD :

Ce premier tome de Silence, ça pousse Junior entraîne le lecteur dans une aventure mystérieuse, et terriblement ludique. Grâce à l’histoire de ces enfants, Isabelle Bottier tisse un scénario autour de la nature et de l’écologie. Elle inclut, de manière très fluide, au sein du récit, des données scientifiques sur le macro et le microcosme environnant. Le lecteur est complètement immergé dans les tenants et aboutissants de la fiction et des faits étranges que les enfants doivent élucider. Et apprend énormément de choses au fil du récit.

L’ambiance est bonne enfant, amusante, et récréative. La magie des illustrations de Pauline Berdal, dans cette BD jeunesse aux Éditions Jungle, fait son effet : c’est riche, vert, et les bouilles des personnages ressemblent à un dessin animé, facilitant la compréhension, et l’envie d’apprendre sur les pages plus méthodiques.

La conclusion :

Un premier tome de Silence, ça pousse ! Junior, au titre mystérieux : Les arbres fantômes mixe aventure et enquête, avec des données ludiques appréciables. Ça sent bon les livres bibliothèques vertes que les parents avaient probablement dans leur collection, dans le style du « club des cinq ». Sauf que là, on a du vrai, et que le tout est amélioré d’une touche écologique et de « main verte ».

Excellent premier tome, aux Éditions Jungle, pour initier les enfants à la nature, et qui sait, leur permettra peut-être de développer des ambitions ou de nouvelles idées autour de la nature !