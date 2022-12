The sound of my soul : Une jolie révérence aux Éditions Akata

La vie de Mizuki s’est vite compliquée lorsque ses capacités motrices et cognitives ont commencé à régresser. Malgré tout, il parvient à trouver «The sound of my (his) soul », lorsque sa mère a l’idée de le faire jouer d’un instrument de musique. Un coup de cœur pour le violon qui va jusqu’à le rendre célèbre dans son pays !!

Un shojo touchant qui prouve que la volonté et la passion sont de belles armes contre la maladie et la différence.

À retrouver aux Éditions Akata depuis le 2 septembre 22. Tome 3 à venir le 16 Février 23 !!!! (+13)

Le décor :

Un jeu télévisé : Super Kid Audition. Une salle pleine…

Mizuki, après s’être présenté devant le jury et les spectateurs, entame une mélodie avec son violon. C’est l’extase. Les badauds sont hypnotisés par son talent, le jury lui décerne le plus haut score jamais atteint dans ce jeu. L’apothéose pour ce jeune garçon au parcours chaotique. Pourtant, lors de la finale, c’est une autre participante qui gagne le jeu.

Certains spectateurs ne comprennent pas : est ce à cause de son handicap ? Pourquoi ne peut-il gagner ? Et le jury a une bonne raison, il faut une bonne condition physique pour multiplier les scènes. Le talent ne suffit pas.

Car ce jeune prodige est malheureusement atteint d’une maladie évolutive au nom bien compliqué. Une paralysie cérébrale, qui l’empêche de marcher correctement depuis ses trois ans. Tous ses muscles deviennent de plus en plus difficiles à gérer.

Malgré tout, Mizuki Shikimashi se bat depuis des années, et défie entièrement sa maladie et le temps. Il marche, joue du violon comme un dieu.

Dans sa classe de soutien spécialisé, il est très ami avec Natsu, un enfant inadapté, comme lui. Natsu a un gros problème aux reins qui lui demande de faire des dialyses régulièrement. Il est aussi atteint de surdité. Tout cela ne les empêche pas d’avoir une amitié indéfectible, qui leur permet d’avancer.

Pourtant, il va falloir qu’ils se séparent, le jour où Mizuki décide d’intégrer une école ordinaire… Où la vie va devenir encore plus difficile… Un challenge qu’il est prêt à prendre pour parvenir à son rêve : jouer avec le grand Nakayoshi.

Le point sur le manga :

Lorsque la mangaka Rin Saitô assiste à un concert du jeune Mizuki Shikimashi, elle tombe en extase totale. Devant le musicien, un prodige violoniste, mais aussi, devant l’homme, combatif, passionné, ambitieux. Avec un but plus que touchant : réussir à jouer de la musique, pour qu’un de ses amis malentendant puisse la ressentir et s’émouvoir. Un but tellement beau, généreux et si simple qu’elle décide d’écrire ce manga. Une fiction sur la vie de ce garçon si précieux.

À travers son scénario, aux Éditions Akata, elle nous fait ressentir dans la première partie de « The sound of my soul », toutes les difficultés rencontrées par le protagoniste, à propos de sa maladie. Et cette passion grandissante, salvatrice qui lui permet de se dépasser. D’apprivoiser ses muscles, sa maladie, et de le maintenir en « vie ».

Dans la seconde partie intitulée, the sound of crystal, le lecteur plonge dans le ressenti de sa mère, de sa naissance à sa découverte de la musique. En passant par l’arrivée de sa maladie.

La conclusion :

Un manga plus que touchant quand on connaît l’histoire réelle qui se cache sous le scénario, et que l’on découvre le personnage. La mangaka fait un merveilleux travail de reconstitution, même si elle est fictive, ce qui nous pousse à la curiosité sur le personnage. Et on est comme elle, complètement ébahis par tant de détermination pour combattre avec poésie une maladie aussi agressive. Le tout par la musique, la bonté, la délicatesse et la bienveillance de Mizuki.

The sound of my soul aux Éditions Akata, est un hommage poignant, un manga scrupuleusement bien construit qui nous attache indescriptiblement au personnage et à l’homme qu’est Mizuki.

Un coup de cœur véritable et émouvant à suivre avec les deux prochains tomes à venir. (4 tomes en tout)