La Rose écarlate – Nous sommes liés

Nous sommes liés est le dix-neuvième tome de La Rose écarlate, ainsi que le premier tome du quatrième cycle de la série. Une bande dessinée de Patricia Lyfoung, parue aux éditions Delcourt, en novembre 2022, qui présente les aventures d’une justicière masquée…

Un vieil ouvrage, avec une page illustrant un magnifique portail, se trouve au milieu d’une curieuse bibliothèque sombre. Dans les montagnes, en Chine, Maud continue de recherche Guilhem sous des roches qui se sont effondrées. Quelqu’un explique à Ming-Na que cela fait des jours que tout le monde creuse. Ils n’ont trouvé personne dans la montagne… Tout le monde a besoin de repos, ainsi que Maud, son amie. La jeune fille remercie l’homme, pour l’aide de tout le monde. Elle leur demande de retourner au village, tandis qu’elle s’occupera de Maud. Ming-Na va rejoindre Maud pour lui dire que toutes les issues qui menaient à la machine ont été bouchées à cause des éboulements. Ils ont cherché partout, il n’y a plus rien à faire… Maud, continue, elle affirme qu’elle doit continuer, et que Guilhem est certainement sous ces rochers.

A bout de forces, Maud finit par rejoindre la demeure de maître Volton. Bien une nouvelle redonne espoir à Maud. Elle se lance à la poursuite de Guilhem qui est partie avec Samsa… C’est une curieuse course-poursuite qui est à découvrir dans ce nouveau tome, qui annonce un nouveau cycle. Maud déterminée n’arrête jamais ses investigations, pour tenter de retrouver Guilhem. A côtés de cela, elle aide toujours les plus démunis, en dépouillant les riches. La bande dessinée rythmée reste plaisante à découvrir, avec cette intrigue plutôt bien menée. En effet, un mystère entoure Guilhem qui n’est plus lui-même, l’héroïne est déterminée et courageuse, offrant une enquête aussi minutieuse que haletante. Le récit se présente rythmé par des retrouvailles, des surprises, du mystère et un peu de romance et d’humour. Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait fluide et dynamique et quelques belles planches à découvrir.

Nous sommes liés est le dix-neuvième tome de la série La Rose écarlate, des éditions Delcourt, qui débute un nouveau cycle. Un album captivant et bien mené, dans lequel l’héroïne n’a de cesse de retrouver celui qu’elle aime, et à affronter tous les dangers.

