Bankiiiz éditions – Des jeux familiaux et ludiques

Bankiiiz éditions est une maison française, qui présente des jeux de société familiaux, depuis 2015. Elle présente aujourd’hui un sympathique catalogue, dans lequel France Net Infos vous propose de découvrir les jeux Birds et A la manière d’Arcimboldo.

Le jeu Birds de la collection Gamme logic, propose donc un jeu de logique, pour les enfants à partir de 7 ans. Un jeu à jouer seul, qui propose une soixantaine de défis, en déplaçant des oiseaux. Le jeu est simple et rapidement accessible. Il faut aider les oiseaux à trouver la place qui leur convient, en suivant les indications de la carte. Le jeu se compose de 60 cartes défis, de six oiseaux cartonnés à assembler et d’une fiche de règles du jeu.

A chaque défi, il faut prendre les oiseaux indiqués en haut de la carte. Les oiseaux sont à poser sur le fil, qui est le rebord de la boîte. Ensuite, il faut placer les oiseaux en respectant leurs volontés indiquées sur la carte. Pour vérifier, il faudra tourner la carte pour voir la solution. Différents symboles, sur les cartes, permettent la compréhension des volontés de chacun des oiseaux. Les défis sont évolutifs et les cartes numérotées. Le jeu est plaisant, permettant de vérifier et travailler la logique, l’observation, la compréhension de données.

Le jeu A la manière d’Arcimboldo est original et créatif. Une jolie boîte qui se compose de 120 éléments de composition, des fruits et des légumes magnétiques, 6 plateaux individuels, 84 demi-étiquettes et des règles du jeu. Le jeu est simple, ludique, bienveillant et créatif. Le but du jeu est de créer une œuvre, à la manière du peintre, avec l’aide des éléments de composition, les légumes, les fruits, les fleurs et les céréales. Il faut réaliser la meilleure interprétation d’un titre, pour gagner des points. Le titre est constitué avec l’aide de demi-étiquettes, composé d’un nom et d’un complément, qui seront choisis par le Maître.

Le jeu se joue à partir de 7 ans, de 3 à 6 joueurs, pour des parties d’une vingtaine de minutes, plus ou moins, selon le nombre de joueurs. La partie se déroule en plusieurs tours, dans lesquels, à chaque fois, le Maître change. Ainsi chaque joueur devient Maître, qui prend deux demi-étiquettes, pour déterminer le titre de l’œuvre à créer. Chacun y va de son imagination, pour créer la plus belle œuvre, et l’expliquer par la suite. C’est ainsi que l’on tente de remporter des points. A la fin de la partie, chaque joueur compte ses points, pour savoir qui gagne. Le jeu est amusant, créatif, drôle, offrant quelques belles parties entre amis ou en famille, à venir. Il est également de qualité et original, il saura plaire aux petits comme aux grands.

Bankiiiz éditions est une maison française d’éditions de jeux de société familiaux et ludiques. Dans le catalogue deux jeux ont retenu l’attention, Birds, de la gamme Logic et l’original A la manière d’Arcimboldo. Deux jeux différents, l’un de logique, à jouer seul, l’autre plus fantasque et créatif à jouer à plusieurs, pour des moments de détente et d’amusement.