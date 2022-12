Un troisième et dernier tome intitulé Abelcaïn. Sous le signe de l’affrontement et la vengeance. Disponible depuis le 26 octobre 22.

Coffret rassemblant les trois tomes également disponible aux Éditions Glénat. (+16)

Le décor :

Les rues d’une ville de l’Ouest…

Après un long voyage, Lilith a terriblement besoin de se restaurer. Elle envoie Abel dans le saloon de la ville, quérir quelques victuailles et boissons, qu’il paiera avec les rubis qu’elle lui donne.

Mais les différents clients, loin d’être recommandable, sont tous étonnés de cet échange non-conventionnel : des rubis contre du pain, de l’eau et du vin… Assez pour aiguiser leurs convoitises.

Abel a, à peine le temps, de faire quelques pas pour rejoindre Lilith dans la carriole, qu’il est attaqué par deux sbires voulant le voler. Un combat sanglant s’enchaine, dont la finalité est de calmer largement les ardeurs des autres envieux environnants.

Abel a tôt fait de rejoindre Lilith, à peine couverte d’un tissu, assise à côté de la sainte trépassée. Remarquant son regard insistant sur ses atouts dévoilés, la jeune femme en profite pour lui donner une leçon « d’amour ». Moyennant cinq diamants, ils prennent du bon temps avant de continuer leur route vers la prochaine ville. Un temple casino, où ils sont attaqués par une vieille connaissance et ses hommes.

De son côté, Caïn n’a de cesse de trouver un ou une guérisseuse pour la jeune fille malade qu’il transporte. À court d’idées, il décide de rejoindre l’île sainte… Comme son frère et Lilith, bien mal en point après avoir essuyé une attaque violente et sauvage .

Le point sur la BD :

Quel final spectaculaire ! Mais que peut-on espérer de mieux de la part du grand Jodorowsky ? Il passe d’un univers à un autre avec brio, toujours avec cette touche tellement 80 et pourtant terriblement avant garde, grâce à son style. Ce troisième tome des Fils d’El Topo se finalise en éclats d’hémoglobine, et de sauvagerie. Mais surtout, se pare d’une morale mystique axée sur l’espoir et l’acquisition de la bonté.

Dans cet environnement poussiéreux et sableux, doublé d’une chaleur écrasante que nous fait ressentir José Ladrönn par ses illustrations, les paysages et les scènes sont féroces de réalisme ! Aussi vivantes que les formes arrondies du personnage féminin qu’est Lilith. Aussi spectaculaire que les deux sentiments qui animent les personnages principaux, et de la finalité de cette trilogie aux Éditions Glénat.

La conclusion :

Du grand Jodorowsky comme je vous le clamais plus haut ! Et le duo Jodo/ Ladrönn fonctionne à merveille. Les fils d’El Topo se positionne en grand « classique » du genre de l’auteur, mixant les styles avec intelligence et créativité. Avouez qu’en tant que lecteur, on ne voit pas souvent passer de western biblique et métaphysique qui tiennent autant la route, et que les Éditions Glénat, permettent, grâce à leurs éditions, de magnifier l’impression dans un coffret extraordinaire. Encore une prouesse de l’auteur, à dévorer comme l’incontournable qu’il deviendra dans vos bibliothèques.