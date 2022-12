Tout un univers d’aventure et de magie, à retrouver depuis le 2 novembre 22 aux Éditions Glénat.

Le décor :

La cité de Gwendalavir…

Malgré les aventures passées, Ewilan est parvenue à récupérer son don de dessinatrice et a trouvé un charmant protecteur en la personne de Liven. Bientôt, les examens de l’académie auront lieu, et les deux adolescents se taquinent tendrement sur leurs capacités à devenir des sentinelles. Liven se sent même pousser des ailes, et tente, en vain, d’inviter Ewilan, à réviser avec lui.

Depuis son retour dans ce monde, la jeune fille s’est presque remise, mais continue à s’inquiéter pour ses amis. Elle évite gentiment Liven, et court rejoindre Manel, toujours plongé dans un « coma » incertain et étrange. Personne ne parvient à le sortir de cet état végétatif où il est plongé depuis déjà un moment. Mais Ewilan ne manque en aucun cas ce rendez-vous, où elle continue à lui faire la lecture, dans l’espoir de le voir se réveiller.

L’académie et Gwendalavir lui permettent de se sentir en sécurité. Pourtant, elle a comme un sentiment d’angoisse depuis son retour. Beaucoup de questions sont restées sans réponse : l’état de Manel. Le don d’Ilian, ce jeune garçon qui avait risqué jusqu’à sa vie. Cet étrange message, perçu lorsqu’elle parcourait les spires. Le manque de Salim, si loin d’elle en formation avec Ellana, chez les Marchombres….

Trop d’incertitudes pour la jeune apprentie, l’a poussant par-dessus tout, à essayer de se dépasser dans son art …

Le point sur la BD :

Si vous avez raté les précedents cliquez ici >> TOME 1 TOME 2

Un troisième tome des mondes d’Ewilan, où les tourments et un certain malaise s’installent. L’ambiance se veut sombre, et interrogative pour que Lylian plonge le lecteur dans une angoisse lancinante. Les protagonistes continuent leur formation, chacun de leur côté, et cette séparation semble « affaiblir » chacun d’eux, malgré tous leurs efforts pour se dépasser. En parallèle, on a ses toiles amicales et/ou amoureuses qui font vaciller les « certitudes », mais aussi, un danger insondable prêt à éclater.

Les décors sont fabuleux comme à l’habitude ! Dans ce nouveau tome aux Éditions Glénat, les illustratrices nous plongent totalement dans un autre monde, créatif et chimérique. Laurence Baldetti et Cécilia Formicola passent de la réalité à la magie sans aucune difficulté et toujours en nous éblouissant de tomes en tomes.

La conclusion :

Les lecteurs grandissent avec cette saga incroyable que sont Les mondes d’Ewilan, et toutes ses séries satellites. On le ressent totalement dans ce troisième tome aux Éditions Glénat. Les sujets sont plus noirs, angoissants, comme l’ambiance générale. Et la trame se veut plus « sérieuse » et profonde, axée sur l’affectif des personnages, et tous les questionnements de la protagoniste principale.

Un troisième tome à la fois intriguant et inquiétant qui nous laisse dans l’expectative. Je vous laisse le lire et trépigner d’impatience en attendant le quatrième tome !!! (comme moi)