Les mondes d’Ewilan 2 : Le dernier Ts’lich – Éditions Glénat 

Après avoir été libérée de sa prison, Ewilan, accompagnée de Salim, se reconstruit chez leur bienfaiteur . Mais, déjà, une nouvelle ombre plane au-dessus de leurs têtes. Un second tome mouvementé pour la continuité de cette série Les Mondes d’Ewilan, tirée de l’univers de Pierre Bottero. De nouvelles aventures sous le signe de l’amitié, de l’intégrité, et de la tolérance !!!

Disponible depuis le 10 Novembre 21 aux Éditions Glénat.

Le décor :

Si vous aviez raté le premier tome, Cliquez >> ICI<<

Le journal télévisé …

Maximilien, le berger qui a recueilli les deux adolescents, explique les faits qui se sont déroulés sur ses terres. Il accuse la multinationale Flirgon d’avoir voulu l’assassiner. Les agresseurs sont arrêtés et la Flirgon va devoir s’expliquer devant la justice !!

Dans leur canapé, le vieil homme, Ewilan, Salim et Bernard, savourent cette petite victoire. Mais, il reste encore du chemin. L’institut situé dans la forêt de la Malaverse n’est pas encore démantelé et Ewilan sait qu’il y reste encore des « brebis « égarées qu’elle se doit de sauver.

Après ces quelques mois, elle a repris des forces et ne ressemble plus à ce squelette décharné avec qui Salim s’était présenté à la porte du berger. Malheureusement, il lui faut encore puiser de l’énergie en se reposant, car elle n’arrive toujours pas à faire le grand saut pour retourner dans le monde parallèle de Gwendalavir.

Il est temps pour elle et Salim, de quitter la quiétude de la ferme de Maximilien, et de repartir vers l’institution pour tenter de sauver les enfants qui y restent, mais, plus que tout au monde, retrouver Maniel !!!

A Marseille, d’étranges faits alertent la police. Plusieurs assassinats, sans lien, ont été perpétrés, laissant les victimes déchiquetées … L’institut y serait-il pour quelque chose ??

Le point sur la BD :

On se délecte des nouvelles aventures d’Ewilan aux Éditions Glénat, que Lylian, adapté de l’œuvre de Pierre Bottero. Il confronte la magie et notre monde réel, donnant un air plus réel à l’histoire de ses enfants « surhumains » exploités. Grâce à Laurence Baldetti, Cecilia Formicola et Nicolas Vial, le lecteur peut se laisser aller dans des paysages fabuleux, comme les paysages des Cévennes, où se trouve la ferme du berger. Mais on entend aussi parler de Marseille ! De quoi nous mettre les pieds sur Terre avec des endroits que tout le monde connaît.

L’accent est mis sur les expressions des visages, et les sentiments de colère et de tristesse dont la protagoniste principale est accablée dans ce second opus des Mondes d’Ewilan. Ainsi que sur l’amitié, et la loyauté, qui se transforment peu à peu en de nouveaux sentiments …

La conclusion :

Une saga qu’on ne cesse de découvrir au fil de ses publications. Les différents univers proposés : La quête d’Ewilan, Ellana et à présent Les mondes d’Ewilan, passionnent autant qu’ils attirent. Ce mélange réalité/fantasy, reste le bon combo pour intéresser les foules et Ewilan reste, l’enfant chéri, et le personnage central préféré, grâce à sa fraîcheur et son intégrité.

Un second tome aux Éditions Glénat, et une série satellite dirigée sur les sentiments profonds et le développement affectif des personnages !