Les mémos illustrés de l’accouchement d’Eve Aschour aux Ed. Mama

Les excellentes éditions Mama présentent un livre aussi beau que pratique, aussi intéressant qu’instructif : Les mémos illustrés de l’accouchement d’Eve Aschour, avec une préface de Julie Toutin.

L’argument de l’ouvrage :

Au moyen de fiches pratiques poétiquement illustrées, Eve Aschour donne les clés permettant de préparer une naissance naturelle, de la grossesse à l’allaitement.

Les couples qui s’apprêtent à accueillir la vie sont nombreux à se poser des questions : comment se préparer au mieux à l’arrivée du bébé ? Qu’est-ce que le projet de naissance et comment le rédiger ? Que penser de la péridurale ? Comment réussir la mise en place de l’allaitement ? Comment vivre le post-partum en douceur ?

Eve Aschour facilite la tâche des futurs parents en leur offrant une préparation à la naissance claire et concise, sous forme de mémos illustrés. Entre documentation et partage d’expériences personnelles, l’autrice met en avant l’essentiel à retenir pour l’arrivée d’un enfant.

Dessiner ce qui touche à l’accouchement, c’est lui redonner toute sa beauté, mais aussi le rendre accessible et facilement mémorisable.

Un livre-outil sans équivalent, à glisser dans le sac maternité de tous les futurs parents !

Quelques mots sur l’auteure :

Eve Aschour a commencé sa vie professionnelle comme graphiste. Puis, à la naissance de son fils, elle a une révélation : elle veut se rapprocher de l’humain. Au fil de ses lectures et rencontres, elle se forme pour être doula et accompagner les couples dans leur projet de parentalité. Convaincue que l’accouchement naturel et conscient est à la portée de tous, elle offre des outils pour que les femmes retrouvent confiance en elles et fassent des choix éclairés.

Mon avis de lectrice :

Les mémos illustrés de l’accouchement d’Eve Aschour paru chez Mama Editions est un magnifique ouvrage de sensibilisation, de vulgarisation, mais aussi de conseils pour les futurs parents. Parce que la maternité est le phénomène le plus naturel au monde, il fallait un livre pour expliquer cela, et redonner confiance dans la féminité. Les illustrations servent à merveille les fiches pratiques, en leur donnant une dimension esthétique, poétique et merveilleusement spirituelle. Un livre pur, nécessaire et superbement écrit ! Belles lectures…