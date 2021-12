Le journal de l’invisible de Brigitte Pietrzak aux Ed. Mama

Les excellentes Mama Editions présentent un ouvrage rare et précieux : Le journal de l’invisible de Brigitte Pietrzak.

L’argument du livre :

Ces enseignements limpides, canalisés au jour le jour, nous font prendre conscience du sens de notre incarnation et des multiples dimensions de notre âme.

Ce journal présente les messages reçus par Brigitte Pietrzak, alors qu’elle dialogue avec les esprits et les guides qui l’accompagnent. Ceux-ci nous indiquent notre place dans l’interface entre le visible et l’invisible : « Je vais te présenter ton double, ton référent, le point d’origine de la naissance de ton âme. Il porte le timbre de ta vibration, jusqu’à son accomplissement. Veux-tu entendre la tonalité de ton essence, qui te fait unique ? »

Les guides nous proposent d’avancer sur le chemin de la découverte. Ils nous engagent à nous transformer en nous offrant la sagesse des plans subtils, pour nous éclairer et nous assurer de leur présence à nos côtés.

Ce livre lumineux est une invitation à un élargissement de conscience. « Être dans la joie est essentiel. […] Il est de ta responsabilité d’attirer la lumière. Nous te donnons la matière, à toi d’en modeler la forme. »

Quelques mots sur l’auteure :

Brigitte Pietrzak est musicienne et artiste plasticienne. Son chemin spirituel l’a conduite à la rencontre de Enkhtuya, une chamane du nord de la Mongolie, qui l’a reconnue chamane et l’a l’initiée. Depuis, elle pratique le chamanisme en France et en Mongolie, où elle séjourne chaque année.

Mon avis de lectrice :

J’ai été très touchée par le contenu de ce Journal de l’invisible de Brigitte Pietrzak qui rassemble des conseils bienveillants, des enseignements purs et des pensées donnant lieu à des méditations. Cet esprit de sagesse donne beaucoup d’espoir dans ce monde anxiogène, c’est ce bienfait qui m’a le plus touchée.

L’écriture est fluide, la mise en page rythmée avec une canalisation par page recto verso. Cette construction permet une souplesse de lecture rassurante et même ludique, puisqu’on peut se laisser guider par son instinct en lisant chaque chapitre de ce journal de manière discontinue, ou bien suivre la pagination telle qu’elle est proposée par l’auteure.

J’ai été touchée par les thèmes abordés, aussi divers que riches, en particulier tout ce qui touche à notre environnement, la nature, le cosmos, le visible et l’invisible. Les canalisations sont retranscrites sous forme de dialogue, ce qui donne également du souffle et du rythme à ce merveilleux ouvrage.

Journal de l’invisible de Brigitte Pietrzak paru chez Mama Editions est un très beau livre, servi par une couverture magnifique et un contenu fort ! Belles lectures.