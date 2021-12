Timoté – Cherche et trouve à Noël

Cherche et trouve à Noël, est un album à part, de la série Timoté, au même format, paru en octobre 2021. Un livre-jeu d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, qui invitent les jeunes lecteurs à jouer avec le petit héros. Un bel ouvrage pour découvrir Noël et observer les détails.

Le début du livre

La campagne a revêtu son manteau blanc. Les petits animaux sortent à peine, mais Timoté et ses amis s’amusent. Les bonhommes de neige prennent forme, et la bataille de boules de neige va bientôt débuter ! Dans cette première page, les enfants vont devoir chercher et trouver Boubou, un écureuil, un moineau, une écharpe, des empreintes, un bonnet, un renard, une pomme de pin, une moufle et une petite souris. La double page suivante présente la ville en fête, les belles vitrines des magasins et la foule dans la rue décorée. Il y a des animations, des familles qui se promènent, le Père Noël…

Le livre-jeu

Ainsi de suite, à chaque double page, une grande illustration, pleine de détails, est à découvrir. Un titre et un petit paragraphe viennent commenter la scène. Un texte court, plaisant, pour apprendre des mots, et comprendre ce qui se passe. Des scènes qui présentent la fête de noël et d’autres où les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver le petit héros. A chaque scène, une frise expose les éléments à rechercher dans l’illustration, avec une souris de plus à chaque fois ! Il y a douze scènes à découvrir, pour jouer avec Timoté, rechercher, au fil des pages, tous les éléments, qui font la magie de Noël. Le dessin est rond, plaisant, coloré, offrant un bel univers graphique moderne et doux.

Cherche et trouve à Noël est un album hors collection de la série Timoté, des éditions Gründ. Un livre-jeu de cherche et trouve, où les enfants, au fil des pages, vont découvrir des scènes de Noël et Timoté qui se prépare pour les fêtes !