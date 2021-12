Comment prendre soin de votre coque de téléphone

Vous utilisez une coque pour protéger votre téléphone ? Que ce soit une coque, une housse ou encore un étui, cet accessoire est tout le temps sollicité, par vos mains. Et parce que vous avez aussi l’habitude de le placer partout, sur une surface qui n’est pas forcément propre, il pourrait être contaminé, par différents types de germes, et aussi par la poussière. Comment alors en prendre soin. Voici quelques conseils.

Le lavage au lave-vaisselle

Que vous ayez une coque ou un étui, une chose est sûre, vous devez prendre soin de celle-ci, car vous la sollicitez tous les jours. En effet, lorsque vous tenez votre téléphone, c’est la coque qui est en contact direct avec votre main.

Les saletés qui se trouvent sur votre main pourraient donc être transmises à votre housse ou coque. Il existe différentes manières de nettoyer votre accessoire.

Lorsque votre coque est très sale, elle aura tendance à jaunir. C’est de cette manière que vous saurez qu’il est temps de la faire passer au lave-vaisselle. Notez cependant que ce sont les coques en silicone qui pourront supporter le lave-vaisselle, et non pas celles en cuir. Il faut aussi que votre coque ne comporte pas des motifs, comme ceux en 3D par exemple. Autrement, la machine la détruira. L’avantage avec le lave-vaisselle est que le lavage sera vraiment en profondeur. Tous les types de saletés y passeront, et votre coque sera comme neuve.

Nettoyer la coque avec du liquide vaisselle

Ce type de liquide, habituellement utilisé pour la vaisselle, peut aussi être employé pour nettoyer votre coque. Pour ce faire, c’est très simple. Prenez une éponge, et imbibez-la de liquide vaisselle. Frottez délicatement la coque avec jusqu’à ce que les saletés disparaissent. Un chiffon doux fera très bien aussi l’affaire, ainsi qu’une brosse à dents. Ce dernier équipement est idéal pour atteindre les coins intérieurs de votre coque.

Utiliser un bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude, c’est vraiment l’ingrédient de nettoyage par excellence. Tout y passe, votre carrelage, votre robinet, et même votre coque huawei nova 5t original En effet, le bicarbonate dispose d’une vertu blanchissante et purifiante. Pour nettoyer votre étui ou votre housse de téléphone, n’hésitez pas à aller dans votre cuisine pour en chercher. Pour ce faire, il suffit de préparer un mélange de bicarbonate de soude avec de l’eau. Vous obtiendrez une pâte que vous allez mettre sur la coque de votre téléphone. Vous pouvez étaler le mélange délicatement sur toute la surface avant de rincer abondamment, et le tour est joué.

4. Utilisez de l’eau oxygénée pour votre housse transparente

Les housses transparentes sont idéales pour ceux qui adorent personnaliser leurs accessoires. Le seul souci, c’est qu’elles se salissent très vite. Mais pour cela, on a la solution : l’eau oxygénée. Deux tiers d’eau mélangés avec un tiers d’eau oxygénée seront parfaits pour rendre votre coque comme neuve.

5. Un chiffon avec de l’eau savonnée douce pour votre coque en cuir

Ce type de coque est assez délicat. Déjà, même s’il n’est pas encore sale, évitez de le mettre sous le soleil, car sa couleur pourrait être déformée. De même, veillez à ce que votre housse soit exposée à l’humidité. Pour la nettoyer, un chiffon imbibé d’eau et de savon très doux fera l’affaire.

Pour conclure, n’attendez pas que votre housse soit sale pour l’entretenir, nettoyez-la régulièrement si elle est en silicone, et prenez en compte les caractéristiques du cuir, si votre coque est constituée de ce matériau.