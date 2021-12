Larousse – Le puzzle grand format de Monsieur Z

Pour cette fin d’année, la collection Esprit puzzle, des éditions Larousse, se complète avec un grand format. En effet, c’est en novembre 2021 qu’est parue la boîte Alpes, qui propose d’assembler 1500 pièces et de nous transporter aux sports d’hiver.

La belle boîte se présente, comme n’importe quelle boîte de puzzle. Cartonnée et solide, elle présente, sur le couvercle, le motif à reproduire, avec l’aide de 1500 pièces. Dans la collection du développement personnel, le puzzle invite à prendre du recul, à libérer son esprit, à profiter de l’instant. Le puzzle s’avère complexe, avec un certain nombre de pièces, mais aussi avec un dessin aux couleurs assez unies. En effet, il faudra bien observer, tâtonner, placer et assembler, pour faire en forme, l’image. Une expérience fabuleuse, pour un moment de bien-être hors du temps, qui fera du bien au quotidien.

Le puzzle est plaisant et captivant, énigmatique aussi par moments. Les couleurs se diffusent, et les pièces sont parfois difficiles à placer. Aussi, il faudra user de patience pour venir à bout de cette grande affiche. L’univers de Monsieur Z présente un univers coloré et un brin rétro. Comme une affiche, l’illustration qui présente les sports d’hiver, avec la montagne enneigée, un chalet, une voiture et une famille qui arrivent en vacances. Le graphisme est simple, structuré, captivant et saisissant. Le puzzle de 1500 pièces est le plus épique de la collection, invitant à faire une pause au quotidien et à avancer tranquillement. Des jours plus ou moins fructueux, pour se satisfaire de peu, mais surtout d’un moment de détente, loin des tracas du quotidien. L’expérience peut se vivre seul ou à plusieurs, pour un instant en suspens.

Alpes est un puzzle grand format, de la collection Monsieur Z, qui invite aux sports d’hiver. Une belle boîte, des éditions Larousse, qui présente une belle illustration à reproduire, avec l’aide de 15 pièces, à faire seul ou à plusieurs, à s’offrir ou à glisser au pied du sapin de Noël.