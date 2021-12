Feyel – Maison de Foies gras française

Feyel est l’une des plus anciennes maisons de foies gras françaises. Depuis 1811, la maison Feyel présente des recettes uniques, qui se transmettent de génération en génération. Aujourd’hui les produits foies gras, terrines, rillettes et autres, incarnent plus de 200 ans de savoir-faire.

La Maison Feyel, depuis 1811, transmet ses recettes à ses Chefs, pour offrir aujourd’hui une gamme de produits authentiques, issus d’un savoir-faire riche et précieux. Audacieuse, la marque alsacienne sait aussi jouer de modernité, pour toujours plaire et étoffer ses gammes de produits.

Pour les fêtes, le foie gras est un incontournable. Aussi, la marque Feyel peut décliner ses produits, pour satisfaire toutes les tables de fêtes !

Le foie gras d’oie entier, présenté en torchon, de 280g, est pour les gourmets. Il est préparé à partir de lobes entiers, puis cuit sous vide, permettant de garder toute les saveurs et arômes. Ensuite, il est emballé dans un torchon, pour une belle présentation. Le foie gras est fin et subtil. En bouche, il laisse échapper quelques notes d’épices très légères. Il est fondant, gourmand et onctueux, très plaisant à déguster et à partager, en toasts en apéritif, ou entrée.

La mousse de foie de canard est un produit idéal pour l’apéritif, de 150g. La mousse est composée à 50% de foie gras de canard, ainsi l’on retrouve la douceur du foie gras, tout comme les quelques notes d’épices subtiles de la maison Feyel. Pour les toasts et mises en bouches, pour l’apéritif festif, la mousse est délicate, à accompagner de chutney, pain d’épices, pains grillés, ou toutes autres choses…

Enfin, pour les couples, voulant fêter Noël tranquillement, ou pour les petites tablées, il y a le duo gourmand à savourer, de 80g. Un bloc de foie gras de canard déjà découpé en deux tranches, parfait pour préparer une entrée. Le bloc de foie gras est doux, fondant et gourmand, il s’appréciera plus avec une pointe de fleur de sel, pour le révéler, ou encore un confit d’oignons, quelques figues…

Feyel est une maison de foies gras française qui, depuis plus de 200 ans, propose des produits issus d’un savoir-faire et de recettes authentiques. Des produits de fêtes savoureux, doux, fondants et onctueux, pour tout le monde, et toutes les tables, afin de se faire plaisir ou faire plaisir aux convives, pour cette fin d’année.

