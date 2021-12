Time’s Up – Harry Potter

Le célèbre jeu d’ambiance Time’s Up, se décline une nouvelle fois, et invite à découvrir ou redécouvrir l’univers d’Harry Potter. Il va falloir faire deviner des personnages, des lieux, et plein d’autres éléments de la saga, en trois étapes, toujours aussi amusantes !

En effet, le jeu Time’s Up rejoint l’univers de Wizarding World, à travers la saga d’Harry Potter. Le jeu reste le même, il se déroule en trois manches amusantes. Il faut décrire, puis dire un seul mot et enfin mimer, pour faire deviner un mot de l’univers du sorcier. Le jeu d’ambiance s’adapte aux grands fans comme aux néophytes, pour les enfants à partir de 8 ans. La boîte se compose d’un sablier de 30 secondes, d’une biographie des personnalités de jeu, de 220 cartes, d’un carnet de résultat, d’un sac et d’une règle du jeu.

Le jeu est simple, se joue en équipe, entre 4 et 12 joueurs. Pendant que le sablier coule, il va falloir faire deviner un maximum de réponses à son équipe, pour gagner des points. Pour la première manche, il faut décrire, sans nommer, le mot à deviner. Pour la deuxième manche, il faudra ne dire qu’un mot pour faire deviner le mot et enfin, à la troisième et dernière manche, il faudra mimer le mot à deviner. Le jeu est drôle, amusant, mais il faudra bien retenir certains mots-clés et être en parfaite harmonie, pour s’y retrouver !

Pour faciliter le jeu, autour de l’univers d’Harry Potter que tout le monde ne connaît pas de la même façon, les cartes sont divisées en trois catégories. Il y a les cartes Moldu, avec des mots que tout le monde peut connaître. Les cartes Elèves s’inspirent des livres et films, pour retrouver certains personnages, noms… Enfin, la troisième catégorie, Professeur, est pour les fans plus exigeants, avec des noms très spécifiques.

Ainsi tout le monde peut jouer à ce nouveau Time’s Up, s’immerger plus ou moins dans l’univers fantastique d’Harry Potter. Un jeu d’ambiance fabuleux, pour toute la famille, où il faut être vif et malin, pour tenter de remporter le plus de points. Un joli coffret, à déposer au pied du sapin de Noël, qui ravira petits et grands fans !