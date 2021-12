Maison Mazet – La collection gourmande de Noël

Maison Mazet, Maître confiseur et chocolatier, depuis 1903, présente une belle et savoureuse collection pour les fêtes. En plus des coffrets et étuis que l’on peut retrouver tout au long de l’année, déguster, partager et offrir, la maison présente des crackers surprise et un trio de boules de Noël !

La Maison Mazet, qui est reconnue comme une institution de la gastronomie française, est classée depuis 2016, entreprise du patrimoine vivant. C’est pour dire que le Maître confiseur et chocolatier, allie parfaitement tradition, savoir-faire et innovation. S’inspirant du passé, pour aller de l’avant, les recettes traditionnelles sont fabuleuses, savoureuses et captivantes. Pour mieux les découvrir et les partager, la collection de Noël est parfaite pour cela.

Le cracker surprise de Noël se compose de deux sachets. L’un protège de délicieuses Praslines, la spécialité de la maison. Des amandes grillées et caramélisées savoureuses, croquantes et gourmandes qui, depuis des années, réussis toujours à séduire. Une recette simple et pourtant gourmande, avec le craquant et le sucre du caramel, et le fruit sec qui n’entend que d’être croqué. Dans le cracker, il y a aussi un assortiment d’amandes et noisettes enrobées de chocolat fondant. Des bouchées gourmandes, avec le chocolat fondant, réconfortant, et le croquant des fruits secs qui se révèlent sous les dents, et aux papilles. Là encore, la recette est simple et plaît toujours !

Le trio de boules de Noël est à retrouver en deux packs différents. En effet, il y en a un avec des Amandas, Praslines et Mazettes, puis un autre avec des Framboizettes, Praslines et Givrettes. Dans les deux packs, on retrouve l’incontournable Praslines de la Maison Mazet. Puis d’autres spécialités sont à découvrir, autour de cette recette. Notamment les Givrettes, amandes caramélisées roules dans le chocolat au lait et saupoudrées de sucre glace. Croquant et fondant s’allie parfaitement dans cette recette savoureuse. Enfin, les Framboizettes sont des amandes caramélisées, au chocolat café et framboise, offrant croquant, force et douceur fruitée. Un bel équilibre surprenant et délicieux.

Pour les fêtes de fin d’année, la Maison Mazet, en plus de ces petits et grands coffrets de savoureuses gourmandises, présente une collection Noël. Des crackers surprise à offrir aux invités, ou des boules de Noël cachant de croquantes et délicieuses bouchées.

La Maison Mazet et ses gourmandises sont à retrouver par ici…